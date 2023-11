Unbekannter schlägt 55-Jährigen mit Bierflasche

In einer Gaststätte in der Webergasse ist am Sonntag gegen ein Uhr ein Streit eskaliert. Das teilt die Polizei mit. Zwei bislang unbekannte Täter waren in Begleitung zweier Frauen im Bereich der Spielautomaten zunächst mit einem 55-Jährigen in Streit geraten. In dessen Verlauf schlug einer der Unbekannten seinem Opfer eine Bierflasche auf den Kopf. In der Folge kam es zu einem Tumult in der Gaststätte, bei dem mutmaßlich derselbe Täter einem 30-Jährigen eine Flasche auf den Kopf schlug und eine weitere Flasche in den Gastraum warf. Diese verfehlte glücklicherweise ihr Ziel. Die zwei Täter sowie deren beiden Begleiterinnen verließen bereits vor Eintreffen der Polizei das Lokal, eine sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Polizeistreifen verlief ohne Erfolg. Die beiden Opfer wurden leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet unter der Telefonnummer 07522/9840 um Hinweise zu den beiden unbekannten Tätern, die etwa Anfang 20 Jahre alt sein und von denen einer eine schwarze Jacke, der andere eine auffällige weiße Daunenweste getragen haben sollen.