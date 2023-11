Unbekannter schlägt 17-Jährigen und raubt Schuhe

Wegen des Verdachts des Raubes ermittelt die Kriminalpolizei, nachdem einem 17-Jährigen am Montagabend gegen 20.30 Uhr in der Bahnhofstraße seine Markenschuhe gestohlen wurden. Den Angaben des Jugendlichen zufolge sei dieser von einer Dreiergruppe am Busbahnhof zunächst belanglos angesprochen und später das Gespräch auf die getragenen Schuhe gelenkt worden.

Aufgrund der zunehmend unangenehmen Situation sei der 17-Jährige laut Polizeibericht dann in Richtung Parkhaus davongelaufen, woraufhin er von einem der jungen Männer verfolgt, in eine Hofeinfahrt gestoßen und mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Nachdem vom Unbekannten mit Nachdruck die getragenen Schuhe gefordert wurden, habe er diese schließlich ausgehändigt, woraufhin der Täter in Richtung Bahnhof davonlief. Der Geschädigte wurde schließlich von einem Familienangehörigen abgeholt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum genauen Tatablauf und zu den Hintergründen sind noch nicht abgeschlossen.

Die Ermittler bitten unter Telefonnummer 0751/8033333 um Hinweise zu dem Täter, der als circa 175 Zentimeter groß, etwa 16 bis 17 Jahre alt und von südländischem Erscheinungsbild beschrieben wird. Er hatte einen leichten Bartansatz und soll zur Tatzeit schwarze Jeans, eine schwarze dünne Jacke und eine schwarze Wollmütze getragen haben.