Unbekannter fährt Fahrzeug an und flieht

Auf rund 4.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Autofahrer an einem Smart hinterlassen hat. Das teilt die Polizei mit. Der Smart war am Mittwoch zwischen 10.45 Uhr und 11.30 Uhr im Auwiesenweg am Straßenrand geparkt. Der Unbekannte kollidierte in diesem Zeitraum mit der linken Fahrzeugseite des Smart und beschädigte diese erheblich. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, fuhr der Unbekannte weiter. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zum möglicherweise orange-roten Fahrzeug des Verursachers machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07522/9840 beim Polizeirevier Wangen zu melden.