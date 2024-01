Seit fast einem Jahr steht das wegen eines Großbrandes im Februar 2023 geschlossene Jufa-Hotel Waltersbühl leer. Bislang Unbekannte haben es inzwischen als offenbar für sie angenehmen Aufenthaltsort auserkoren. Das aber ist illegal, wie die Polizei mitteilt.

Die Beamten berichten, dass sich in der vergangenen Wochen mehrfach Unbefugte in und an einem Hotel in der Max-Fischer-Straße aufgehalten zu haben. Bei der Max-Fischer-Straße handelt es sich um die Adresse der Jufa-Unterkunft.

Stühle standen auf der Terrasse

So hätten sich wohl bereits Anfang vergangener Woche Unbekannte Zugang zum Gebäude verschafft und einen Holzschuppen im Garten aufgebrochen. In der Nacht zu Freitag dürften sie abermals vor Ort gewesen sein. Dafür, dass sie sich in dem leer stehenden Hotel offenbar wohl fühlten spricht die Tatsache, dass später Stühle aus der Inneneinrichtung auf der Terrasse standen und leer getrunkene Alkoholika-Flaschen gefunden wurden.

Bereits seit einigen Wochen ist das Hotel-Grundstück übrigens mit Absperrgittern gesichert. Seit dem Brand im Februar 2023 war es mit Flatterbändern abgesperrt gewesen. Damals war das Feuer im Wohntrakt für Beschäftigte aufgrund eines Defekts an einem Haushaltsgerät ausgebrochen. Es drang in den Dachbereich des Hotelgebäudes vor, was die sehr lange andauernden Löscharbeiten der Feuerwehr erheblich erschwerte.

Polizei sucht jetzt Zeugen

Gegen die unbekannten Eindringlinge ermittelt das Polizeirevier Wangen nun wegen Hausfriedensbruchs und weiterer Delikte. Zeugen, die in den vergangenen Tagen im Bereich des Hotels Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07522/984-0 zu melden.