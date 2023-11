Vyshyvanka ‐ so nennt sich der ukrainische Frauenchor, der sich inzwischen in Wangen einen Namen gemacht hat und viele Musikfreunde erfreut. Der Chor ist im Sommer 2022 bei dem „Danke-Fest“ in Wangen entstanden. Seitdem wird regelmäßig geprobt. Und auch wenn der Chor regelmäßig auftritt, hat er doch noch ein paar freie Termine im Kalender.

Repertoire umfasst mehr als Folklore

Vyshyvanka singt dabei nicht nur Folklore und moderne ukrainische Lieder, sondern auch englische und deutsche Lieder. Der kulturelle Austausch mit den deutschen Gastgebern ist den Chormitgliedern genauso wichtig wie das Feiern von Festen, Mitwirken bei Ausstellungseröffnungen und kirchlichen Veranstaltungen. Und für das Jahr 2024 hat der Chor schon verschiedene Pläne, unter anderem durch Auftritte auf der Landesgartenschau.

Woher der Name des Chors kommt

Vyshyvanka. Der Name des Chores steht für die traditionelle ukrainische Stickerei. Entsprechend treten die Frauen in farbenfrohen und kunstvoll gestickten Gewändern auf. Geleitet wir der von Anastasiia Marynych, einer jungen Musiklehrerin aus Kiew. Die regelmäßigen Proben finden im Gemeindezentrum von St. Ulrich statt. Im Moment hat der Chor 15 Sängerinnen. Sie sind zwischen 10 und 70 Jahren alt. Musikalisch begleitet wird der Chor durch Serhii Kolisnyk auf dem Akkordeon. Auch das Duo „Partitur“ und der Gitarrist Edgar Rohmert unterstützen den Chor immer wieder.

Im Winter 2022 gestaltete der Chor eine ukrainisch-deutsche Weihnachtsfeier mit ukrainischen und deutschen Weihnachtsliedern. Einen unvergesslichen Auftritt hatten die Sängerinnen auch bei der Sportlerehrung im Wangener Rathaus mit OB Michael Lang. Bei internationalen Festivals, Seniorennachmittagen, dem italienischen Abend oder der Aktion „Stop Krieg“ auf dem Rathausplatz wirkte der Chor ebenso mit wie auf zahlreichen Ausstellungseröffnungen. Beim Interkulturellen Stadtfest in Friedrichshafen haben die Sängerinnen ihre musikalische Leidenschaft mit vielen anderen Teilnehmern geteilt. So auch am Tag von Kozachestvo (Pokrov), einem orthodoxen Feiertag, der in Ravensburg gefeiert wurde ‐ am Unabhängigkeitstag der Ukraine.

Was dem Chor an Botschaft wichtig ist

Der Chor wirbt für Frieden, Freundschaft und kulturellen Austausch: „Wir möchten Sie mit der Liedkultur des ukrainischen Volkes bekannt machen, um Ihnen gute Laune und positive Gefühle zu vermitteln, um unsere Herzen für Freundschaft zu öffnen. Wir sind sicher, dass die Ukraine in naher Zukunft den lang ersehnten Frieden und die Ruhe bekommen wird. Und wenn wir nach Hause zurückkehren, werden wir Ihre Gastfreundschaft nicht vergessen.“