Ukrainer ziehen am Dienstag in die Wangener Stadthalle ein

Die Stadthalle wird ab dieser Woche zum zweiten Mal vorläufige Heimat für Flüchtlinge aus der Ukraine. Wie das Landratsamt auf SZ-Anfrage mitteilt, werden am Dienstag gut 40 Menschen aus dem vom Krieg gebeutelten Land in die zur Behelfsunterkunft umgebaute Halle einziehen.

Halle war schon einmal im Herbst 2022 Flüchtlingsunterkunft

Seit Anfang November ist die Wangener Stadthalle gesperrt, in den vergangenen Wochen wurde sie - wie schon einmal im Herbst 2022 - zur vorläufigen Flüchtlingsunterkunft umgebaut. Der Innenraum besteht nun aus mit Stockbetten, Spinden, Tischen und Stühlen ausgestatteten Parzellen, das Foyer wurde für die Mahlzeiten umgestaltet, neben der Halle stehen Duschcontainer.

DRK übernimmt erneut Betreuung

Am Dienstag, 12. Dezember, werden zunächst 41 Menschen aus der Ukraine einziehen - Familien mit zumeist Frauen und Kindern, heißt es vom Landkreis weiter. Sie kämen aus dem Verteilzentrum in Meßstetten auf der Schwäbischen Alb. Danach soll die Stadthalle nach und nach weiter belegt werden, die maximale Kapazität liegt bei 72 Plätzen. Die Betreuung übernimmt abermals das Wangener Deutsche Rote Kreuz, so der Kreis. Weil es sich um eine Behelfsunterkunft handelt, setzt der Kreis Ravensburg als Betreiber erneut einen Sicherheitsdienst ein.