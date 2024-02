Überraschender Sieg in Amtzell

Mit 9:4 überrollt die erste Mannschaft des TTC Wangen in der Tischtennis-Landesklasse den bisherigen Spitzenreiter SV Amtzell II. Ausschlaggebend für den Erfolg war eine geschlossene Mannschaftsleistung.

Bereits in den Eingangsdoppeln gelang ein guter Start: Zwar unterlagen Stocker/Fricker mit 1:3-Sätzen gegen Bädicker/Aumann, doch Kunert/Halder und Sohler/Kunkel überließen Kostgeld/Bruder beziehungsweise Marb/Walschburger keinen Satz. Gegen die Nr.1 der Gastgeber, Matthias Bädicker, hielt Martin Stocker phasenweise gut mit, verlor aber letztlich doch mit 1:3. Hart umkämpft war das zweite Spitzeneinzel, in dem Simon Kunert gegen Mathias Aumann mit 2:3 denkbar knapp unterlag.

Im mittleren Paarkreuz überzeugte Philipp Sohler gegen den favorisierten Christoph Kostgeld mit 3:2. Nach einem Blitzstart von Thomas Marb trumpfte Stefan Halder in den Folgesätzen auf und holte mit seinem 3:1-Sieg den nächsten Wangener Punkt. Hinten platzte bei Andreas Fricker der Knoten. Gegen den deutlich höher eingestuften Olaf Walschburger zeigte er beim 3:2-Erfolg (5:11, 11:9, 11:5, 7:11, 11:7) in vielen spektakulären Ballwechseln sein ganzes Können. Marcel Kunkel zog mit einem 3:1-Erfolg gegen Michael Bruder nach und brachte den TTC zwischenzeitlich mit 6:3 in Führung.

Im anschließenden Duell der Spitzenspieler fand der Amtzeller Matthias Bädicker keine Mittel, um den hervorragend eingestellten Simon Kunert zu gefährden. Am Ende stand ein erdstaunlich souveräner 11:8, 11:0 und 11:3-Erfolg für den Wangener Spieler. Den letzten Punkt der Amtzeller holte Mathias Aumann gegen Martin Stocker. Weil Stefan Halder im Anschluss gegen Christoph Kostgeld einen ungefährdeten 3:1-Sieg einfuhr und auch Philipp Sohler gegen Thomas Marb in drei eindeutigen Sätzen sein Match gewann, stand am Ende des Tages ein äußerst eindeutiger 9:4-Erfolg.

Weitere Ergebnisse:

Kreisliga A: SG Scheidegg II - 1.TTC Wangen III 9:7

Kreisliga C: 1.TTC Wangen IV - TSG Bad Wurzach II 9:2

Deuchelrieder Juniorinnen qualifizieren sich für die Plätze 1 bis 4

Die Tischtennis-Mädchen des SV Deuchelried bleiben beim Verbandsspieltag in Weil der Stadt ungeschlagen. Die erste Herrenmannschaft unterliegt knapp gegen Kornwestheim.

Verbandsoberliga, Mädchen,

SV Deuchelried - Rastatt 5:2

Mühringen - SV Deuchelried 2:5

Weil der Stadt - SV Deuchelried 5:5. - In der Rückrunde der 15 Teams umfassenden TTBW-Verbandsoberliga der Mädchen waren die Deuchelriederinnen für das obere Tableau der beiden Gruppen um die Plätze 1 bis 8 qualifiziert. Am Ende des anstrengenden Tages standen sie gemeinsam mit Weil der Stadt mit 5:1 Punkten vorne und dürfen somit am abschließenden Gruppenspieltag im März um die Plätze 1 bis 4 kämpfen.

Verbandsoberliga Gr. 2, Herren: SV Deuchelried I - SV Salamander Kornwestheim I 6:9 - Nach den geteilten Doppeln 1 und 2 folgte ein unglücklicher Punktverlust im Dreierdoppel. Vorne wurden die Punkte geteilt. Daniel Reisch zeigte zwei überragende Auftritte, während Christoph Dreier das Nachsehen hatte. In der Mitte gelang kein Spielgewinn. Hinten konnte Markus Schupp (2:0) glänzen. Leo Kempter musste den neunten Punkt an Kornwestheim abgeben. Da das Schlussdoppel gewann, fehlten zum ersten Sieg der Rückrunde nur drei Bälle.

Landesliga Gr. 4, Damen: TTF Kißlegg I - SV Deuchelried II 7:7 - In einem spannenden Spiel auf Augenhöhe war nichts von dem großen Abstand der Tabellenposition zu sehen. Die TTF als Tabellenletzter erkämpfte und verdiente sich gegen den Tabellenführer Deuchelried nach gutem Start ein Remis.

Bezirksliga, Damen: SV Deuchelried IV - TSV Opfenbach I 1:9 -

Im Spiel gegen die Tabellenzweiten aus Opfenbach glückte bereits der Einstieg in den ersten engen Matches nicht, und so war es am Ende nur Mirjana Pajic, die für den Ehrenpunkt sorgte.

Weitere Ergebnisse:

Kreisliga C-Allgäu, Herren: ESV Lindau I - SV Deuchelried V 9:7

Tischtennis Kreisliga A Gr. 1, Jungen U18: SV Deuchelried I - TTF Kißlegg III 5:5

Bezirksliga, Mädchen: SG Aulendorf II - SV Deuchelried II 0:10

Kreisliga A, Mädchen U18: SV Deuchelried III - TTF Kißlegg V 8:2 (sz)