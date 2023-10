Turner wollen Siegesserie fortsetzen

Mit drei Siegen aus den ersten drei Wettkämpfen ist die TG Wangen/Eisenharz ergebnistechnisch optimal in die Saison gestartet. An diesem Samstag kommt die TSG Backnang zum nächsten Wettkampf nach Wangen. Mit Blick auf die bisherigen Ergebnisse geht die TG auch am Samstag als Favorit in den Wettkampf.

Die TSG Backnang turnt seit 2016 in der 3. Bundesliga der DTL. Dementsprechend oft haben beide Teams bisher schon gegeneinander geturnt. Die Duelle mit der TSG Backnang versprechen jedes Mal einen spannenden Wettkampf, starteten bisher doch auch beide Teams ohne ausländische Gastturner. Dies wird sich in diesem Jahr ändern, da die Gäste sich personell mit dem Ukrainer Nikita Sirosh und dem Iraker Yasir Al-Dulaimi, die beim benachbarten TV Schmiden trainieren, verstärkt haben.

Für die TG Wangen/Eisenharz gilt es, an die Leistung der vergangenen Wochen anzuknüpfen. Nach drei Siegen liegt das Team in der Tabelle aktuell auf Rang zwei und möchte sich mit einem weiteren Sieg in der Spitzengruppe der Liga festsetzen. Vielleicht wird der Wettkampf in eigener Halle genutzt, um auch noch das eine oder andere neue Teil auszuprobieren.

Personell kann die TG am Samstag wieder aus dem Vollen schöpfen. Jakob Teiber kehrt nach der verletzungsbedingten Pause der Vorwoche zurück und Finn Ruchti wird voraussichtlich auch wieder einsatzfähig sein. Inwieweit er seinen Trainingsrückstand nach dem Urlaub aufgeholt hat, wird sich im Laufe der Woche und beim Einturnen zeigen. An Boden, Sprung und Reck könnte er eine Alternative sein.

Wettkampfbeginn ist um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.