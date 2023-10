Turner der TG Wangen/Eisenharz können die Saison vergolden

Die TG Wangen/Eisenharz geht als Tabellenführer in die entscheidende Phase der Saison in der 3. Kunstturn-Bundesliga. Am Samstag (15 Uhr) ist der TSV Unterföhring ‐ aktuell Tabellenzweiter ‐ zum Spitzenduell in der Wangener Ebnethalle zu Gast.

Nach einer bisher optimalen Saison träumen die Turner der TG Wangen/Eisenharz davon, in den ausstehenden zwei Wettkämpfen gegen die Topteams der 3. Liga diese Saison zu vergolden. Sollten die Allgäuer gegen den TSV Unterföhring oder die TG Allgäu gewinnen, darf die TG erstmals in ihrer Geschichte zum Aufstiegsfinale zur 2. Bundesliga fahren.

Österreichische Topturner im Kader der Gäste

Die größten Chancen rechnet sich die TG laut Mitteilung gegen Unterföhring aus. Ein Blick auf die Ergebnisse der bisherigen Saison verspricht einen extrem engen und spannenden Wettkampf. Auch die Duelle zwischen beiden Teams in den vergangenen Jahren waren stets äußerst knapp.

Der TSV Unterföhring steht aktuell auf Tabellenplatz zwei. Einen großen Anteil daran haben die österreichischen Gastturner Martin Miggitsch und Daniel Zander. In Paul Schmölzer steht ein mehrfacher österreichischer Staatsmeister und Mitglied des Perspektivkaders des österreichischen Nationalteams im Kader des TSV, der jedoch verletzungsbedingt noch auf seinen ersten Saisoneinsatz wartet. Am vergangenen Wochenende gab es für Unterföhring nur ein überraschendes Unentschieden gegen die TG Allgäu.

Die bisher gezeigten, konstanten Leistungen der Wangener sprechen für einen Wettkampf auf Augenhöhe. Die Fehler wurden bislang auf ein Minimum reduziert, dies soll auch am Samstag so bleiben. Entscheidend wird laut TG sein, dass am Pauschenpferd und den Ringen ein Vorsprung herausgeholt wird. Unterföhring ist am Sprung stark und kann dort eine Aufholjagd starten oder Wettkämpfe komplett drehen. Der Eintritt ist frei, in der Mitteilung heißt es: „Selten gab es einen wichtigeren Wettkampf in der Ebnethalle.“

Tabelle der 3. Bundesliga nach fünf Wettkämpfen

1. TG Wangen/Eisenharz (10:0 Punkte, 54:6 Gerätepunkte); 2- TSV Unterföhring (9:1, 49:11); 3. TG Allgäu (9:1, 48:12); 4. USC München (6:4, 36:24); 5. KTV Hohenlohe (4:6, 28:32); 6. TSG Backnang (2:8, 12:48); 7. Grötzingen-Karlsruhe (0:10, 8:52); 8. KTT Heilbronn (0:10, 5:55).