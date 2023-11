Tunnel Herfatz zwei Nächte gesperrt

Der Tunnel Herfatz auf der A 96 wird wegen Wartungsarbeiten zwei Nächte gesperrt. Die Tunnelsperrungen sind für beide Fahrtrichtungen wie folgt vorgesehen: Von Montag, 20. November, 22 Uhr, bis Dienstag, 21. November, 5.30 Uhr sowie von Dienstag, 21. November, 22 Uhr, bis Mittwoch, 22. November, 5.30 Uhr. das teilt die Autobahn GmbH mit.

In Fahrtrichtung München wird der Verkehr an der Behelfsausfahrt Neuravensburg (zwischen den Anschlussstellen Weißensberg und Wangen-West) ausgeleitet und über die ausgeschilderten Bedarfsumleitungsstrecke U7/U9 zur Anschlussstelle Wangen-Nord geführt. In Fahrtrichtung Lindau wird der Verkehr an der Anschlussstelle Wangen Nord ausgeleitet und über die ausgeschilderte Bedarfsstrecke U14/16/68 zur Anschlussstelle Sigmarszell geleitet.

Grund für die Sperrungen sind Wartungs- und Inspektionsarbeiten, wie zum Beispiel die Reinigung der Tunnelwände und die Überprüfung der Brandmeldeanlage. Um die Verkehrsbeeinträchtigungen auf ein Mindestmaß zu reduzieren, werden die Arbeiten während der verkehrsarmen Zeiten in den Abend- und Nachtstunden durchgeführt.