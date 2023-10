TTC Wangen feiert Auswärtssieg

Schwerer als erwartet fiel der 9:6-Auswärtssieg im ersten Saisonspiel der ersten Mannschaft des TTC Wangen aus. Doch am Ende stand ein 9:6-Erfolg gegen die SG Aulendorf II.

Zwar legten die Wangener in den Eingangsdoppeln mit Erfolgen von Kunert/Halder gegen Fischer/Schmotz und Sohler/Kunkel gegen Gebele/Melk den Grundstein, doch Stocker/Fricker hatten in einem ausgeglichenen Match gegen Jurow/Petrino das Nachsehen. Auf Messers Schneide stand das Spiel zwischen Stefan Halder und Robin Fischer, ehe sich der Aulendorfer in fünf Sätzen durchsetzen konnte. Lange umkämpft war auch das Spiel zwischen Daniel Jurow und Simon Kunert, bei dem sich ebenfalls der Gastgeber in fünf Sätzen durchsetzen konnte.

Im mittleren Paarkreuz war Philipp Sohler eine Bank. Er gewann sowohl sein erstes Einzel gegen Paolo Petrino (3:0) als auch seinen zweiten Vergleich gegen Gebele (3:1) und wurde von seinen Mannschaftskameraden als „Man of the Match“ gefeiert. Weil auch Martin Stocker beide Einzel dominierte, verbuchten die Wangener vier Punkte in der „Mitte“.

In seinem ersten Einsatz für die „Erste“ musste Andreas Fricker gegen Melk Lehrgeld zahlen und verlor mit 0:3-Sätzen. Besser machte es Marcel Kunkel gegen Schmotz (3:1). Punkteteilung im Spitzenpaarkreuz: Simon Kunert erwischte einen rabenschwarzen Tag und unterlag unerwartet gegen Fischer, doch Stefan Halder bezwang Jurow in vier Sätzen. Trotz einer 2:0-Satzführung konnte Marcel Kunkel gegen Melk nicht „zumachen“ und unterlag knapp mit 7:11 im fünften Satz. Stark verbessert und hochmotiviert holte Andreas Fricker dann in drei Sätzen gegen Schmotz den Wangener Siegpunkt zum verdienten 9:6-Erfolg.

Weiteres Ergebnis: Kreisliga A: TTC Wangen III ‐ TV Isny II 9:4