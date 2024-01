Der erneute Warnstreik der Lokführergewerkschaft GdL wird in der Region voraussichtlich erneut starke Auswirkungen auf den Schienenverkehr haben. Das dürfte auch die Verbindungen von Go Ahead auf der Bahnstrecke zwischen Lindau und Memmingen betreffen - obwohl der Regionalzugbetreiber erst kürzlich mit der GdL einen eigenen Tarifvertrag abgeschlossen hatte.

Deshalb wird das Go-Ahead-Personal sich selbst zwar nicht an dem Streik beteiligen, das Unternehmen ist aber auch abhängig von Beschäftigten der Deutschen Bahn, die das Streckennetz unterhält. Das heißt: Sollten zum Beispiel in einzelnen Schichten die für Weichen und Signalanlagen zuständigen DB-Fahrdienstleiter in den Ausstand treten, geht auch für die blauen Go-Ahead-Züge nichts mehr, so ein Sprecher mit Blick auf Erfahrungen zurückliegender Streiks.

Busse sollen für Ersatz sorgen

„Es wird also Einschränkungen geben“, sagt er. Unklar seien aber der Umfang der Auswirklungen auf die Fahrgäste. Deshalb empfiehlt der Sprecher Fahrgästen den Blick auf die elektronischen Fahrplanauskünfte von Go Ahead, wo möglichst aktuell Fahrplanänderungen bekannt gegeben werden sollen. Sollten Züge ausfallen, versuche man schnell einen Schienenersatzverkehr per Bus einzurichten.

Der Nahverkehrsverbund Bodo geht unterdessen davon aus, dass im von der GdL für den Zeitraum zwischen Mittwoch und Freitag angekündigten Warnstreik „überwiegend kein Bahnbetrieb stattfindet“. Der Busverkehr im Verbundsgebiet sei von dem Ausstand aber nicht betroffen.

Go Ahead hatte erst in der vergangenen Woche den Abschluss eines eigenen Tarifvertrags mit der Lokführergewerkschaft bekannt gegeben.