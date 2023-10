Trio con Brio Copenhagen zu Gast bei den Altstadtkonzerten

Sprudelnde Spielfreude, magischer Dialog, homogenes Zusammenspiel und instrumentale Perfektion sind laut Pressemitteilung Begriffe, die häufig über das Trio con Brio Copenhagen zu hören sind. Mit Werken von Beethoven, Schostakowitsch und Prokofjew ist das Trio am Donnerstag, 9. November, bei den Wangener Altstadtkonzerten zu Gast. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr und findet im Dorfgemeinschaftshaus Deuchelried statt. Die Stadthalle wird ab dem 2. November bis auf weiteres als Unterkunft für Geflüchtete genutzt.

2024 wird das Ensemble sein 25-jähriges Bühnenjubiläum feiern. Es wurde 1999 als Trio con Brio an der Wiener Musikhochschule gegründet. Die drei Künstler studierten anschließend in Köln beim Alban Berg Quartett, Frans Helmerson, Mihaela Martin und Harald Schoneweg und bei Ferenc Rados in Budapest. Mit dem Gewinn des ARD-Wettbewerbs München 2002 sowie des Premio Vittorio Gui Florenz 2003 etablierte sich das Ensemble schnell auf den europäischen Konzertpodien. 2005 ermöglichte der Kalichstein-Laredo-Robinson International Piano Trio Award dem Trio con Brio Copenhagen den Durchbruch auch in den USA. Der hochdotierte „Carl Nielsen Award 2019“ adelte das Ensemble zum Kulturbotschafter Dänemarks.

Soo-Jin Hong spielt eine Violine von Guarneri und Soo-Kyung Hong ein Violoncello von Grancino. Jens Elvekjaer ist Steinway Artist.

Karten gibt es im Gästeamt Wangen, Telefon 07522/74211 oder per Mal an [email protected] oder bei www.reservix.de sowie an der Abendkasse ab 18.30 Uhr. Schülerinnen und Schüler erhalten ab 15 Minuten vor Beginn Karten auf allen Plätzen für vier Euro. Informationen zu den verschiedenen Abonnements, auch kombiniert mit Kleinkunstveranstaltungen, gibt es beim Amt für Kultur und Sport, Telefon 07522/74241 oder per Mal an [email protected]