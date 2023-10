Traktorfahrer begeht Unfallflucht

Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, hat sich ein unbekannter Traktorfahrer am Montagmorgen gegen 10 Uhr von einer Unfallstelle im Auwiesenweg entfernt. Der 56-jährige Fahrer eines LKW wollte vom Südring nach links in den Auwiesenweg abbiegen und hielt aufgrund eines entgegenkommenden Traktors an. Beim Vorbeifahren touchierte ein am Traktor angehängtes landwirtschaftliches Gerät den Seitenspiegel des LKW, der dadurch beschädigt wurde. Die Polizei in Wangen bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich telefonisch unter 07522/9840 zu melden.