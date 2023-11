Traditioneller Advents-Basar der Waldorfschule Wangen am 2. Dezember

Die Freie lädt zu ihrem großen Advents-Basar ein: Am Samstag, 2. Dezember, bietet die Waldorf-Eltern-Initiative neben dem Verkauf handgefertigter Geschenke, Spielzeuge und Gebrauchsgegenstände ein umfangreiches Rahmenprogramm im geschmückten Schulhaus in der Rudolf-Steiner-Straße 4 in Wangen. Die offizielle Eröffnung des traditionellen Basars findet am Samstag um 9.45 Uhr statt. Am Vorabend können die Verkaufsstände von 18 bis 20 Uhr schon einmal in Augenschein genommen werden. Der Basar-Verkauf selbst findet allerdings ausschließlich am Samstag von 10 bis 17 Uhr statt.

„Die „Schwimmenden Lichtlein“, das „Knusperhäuschen“, das „Adventsgärtlein“ (um 15 Uhr) und der „Kinderweihnachtsmarkt“ bieten den kleinen Gästen ein stilles Vergnügen“ heißt es in einer Ankündigung der Waldorfschule. In ruhiger Atmosphäre können die Basarbesucher beim Kerzenziehen (1. OG) und dem Binden von Adventskränzen („Grüne Stube“ im EG) selbst tätig werden, die Kleinen können außerdem Lebkuchenherzen verzieren. Überall locken Leckereien, Düfte, kulinarische Angebote: Von der Espressobar und der Suppenküche, über das beliebte Bühnenkaffee bis hin zu Salaten, Pommes oder Würstchen vom Grill.

Natürlich gibt es wieder umfangreiche Informationen über Schule, Kinderkrippe, Kindergarten und Waldorfpädagogik, sowie eine Ausstellung von Arbeiten der Schülerinnen und Schüler der Waldorfschule Wangen.