Die Polizei weiß immer noch nicht, um wen es sich bei dem am Montag in der Oberen Argen gefundenen Toten handelt. Die aus der Bevölkerung eingegangenen Hinweise, hätten noch keine neuen Ermittlungsansätze ergeben, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die im Laufe des Mittwochvormittags durchgeführte Obduktion ergab im vorläufigen Ergebnis keine Hinweise auf eine Gewalteinwirkung durch Dritte.

Neue Details zur Person

Die bisherige Personenbeschreibung könne jedoch dahingehend ergänzt werden, dass der Mann von schlanker Statur sei, so die Polizei weiter. Er hat auffällig rote kurze Haare und einen roten Fünf-Tage-Bart.

Der Zahnbestand im Oberkiefer umfasst lediglich zwei Zähne und zwei Zahnstümpfe. Der fehlende Zahnbestand im Oberkiefer dürfte bereits zu Lebzeiten vorhanden gewesen sein. Die unter der Jeans getragene Badehose hat ein Blumenmuster.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Identität und den Umständen des Todes dauern an. Weiterhin werden Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können, gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Ravensburg unter 0751/803-4444 zu melden.