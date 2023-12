Tischtennis-Großveranstaltung rückt näher

Am 13. und 14. Januar ist Wangen im Allgäu Gastgeber der baden-württembergischen Meisterschaften der Tischtennis-Seniorinnen und -Senioren. Ausgerichtet wird das Turnier vom SV Deuchelried in den beiden städtischen Sporthallen auf der Argeninsel in Wangen.

Von Weinheim bis Friedrichshafen, von Freiburg bis Hohenlohe, vom Schwarzwald bis zur Ostalb werden Spieler laut Mitteilung nach Wangen kommen, um in der Argensporthalle und in der Lothar-Weiß-Halle die baden-württembergischen Meister in zehn Altersklassen im Einzel, Doppel und Mixed zu küren.

Ehemalige Bundesligaspieler sind am Start

Zahleiche Seniorinnen und Senioren der Altersklassen 40 bis 85 werden ihre Schläger an den Tischen kreuzen. Neben einigen ehemaligen Bundesligaspielern wie Gerd Richter (SC Staig) und Detlef Stickel (TTC Tuttlingen) werden auch viele ambitionierte Spieler aus allen anderen Ligen der Verbände TTBW (Württemberg und Südbaden) und BaTTV (Nordbaden) von den Kreisklassen bis zur Oberliga in Wangen an die Tische gehen, denn bei diesen Meisterschaften ist keine Vorqualifikation vorgeschaltet.

Gerade für die Spieler aus dem Bezirk Allgäu-Bodensee ist es natürlich ein Heimspiel, da das Turnier diesmal quasi vor der eigenen Haustür stattfinden wird. Im vergangenen Jahr wurde es noch im hohenlohischen Neuenstein ausgetragen.

Der bisherige Ressortleiter Senioren im TTBW, der Wangener Karl Vochezer, hat das Turnier in Zusammenarbeit mit dem SV Deuchelried in die Wege geleitet und übergibt hier den Stab an seinen Nachfolger Gunter Klugmann aus Reutlingen. Traditionell gibt es bei dem zweitägigen Turnier am Ende des ersten Tages auch einen Sportlerabend, denn die große baden-württembergische Tischtennis-Szene der Seniorinnen und Senioren nutzt dieses Event jedes Jahr auch zur Pflege von Freundschaften und Begegnungen in Verbindung mit ihrem Sport. Im Tischtennis finden über alle Altersklassen landauf und landab sportliche Aktivitäten und Wettkämpfe in den unterschiedlichen Ligen statt.

Bereits Anfang Dezember hatten sich bereits gut 200 Sportlerinnen und Sportler angemeldet, und die Meldefrist endet erst Mitte Dezember. Insgesamt werden bei den BaWü-Meisterschaften der Senioren 250 bis 300 Teilnehmer erwartet.

Für den SV Deuchelried ist die Ausrichtung laut Mitteilung „eine sehr große Herausforderung“, weshalb sich ein extra zusammengestelltes Planungsteam schon seit einem Jahr mit den vielen Organisationsfragen befasst. Die Reservierung und der Aufbau der Hallen, die Einbringung des Materials, die Erstellung einer Festschrift, die Planung des Sportlerabends und noch vieles mehr wollen organisiert werden.

Der Tischtennis-Ausrüster Butterfly (Partner der BaWü-Verbände) mit Sitz in Krefeld wird zwei Lastwagen mit 32 Tischtennisplatten, 280 Boxen-Umrandungen, Netzen, Zählgeräten und Schiedsrichtertischen zur Argeninsel bringen, wo das Material dann sorgsam und regelgerecht aufgebaut werden muss.

SV Deuchelried widmet Event verstorbenem Abteilungsleiter

Bereits am Freitagabend beginnt das offizielle Training im Vorfeld der Veranstaltung. Die Schirmherrschaft übernimmt Wangens Oberbürgermeister Michael Lang, das Sport- und Kulturamt steht unterstützend zur Seite. Den Hauptteil der Arbeit verrichten aber die vielen Helfer des SV Deuchelried, der diese Veranstaltung auch seinem kürzlich verstorbenen Abteilungsleiter Edgar Bernhard widmet.

Die Sieger der einzelnen Klassen des Turniers qualifizieren sich für die deutschen Meisterschaften, die vom 18. bis 20. Mai 2024 im westfälischen Hamm stattfinden werden.