Normalerweise gehören am Wangener Bahndamm Autos und Züge zum gewohnten Bild. In der Nacht zu Freitag verhielt sich das ausnahmsweise einmal etwas anders: Denn die Polizei musste an der B32 mehrere entlaufene Kamele wieder einfangen.

Nach eigenen Angaben staunten die Beamten nicht schlecht, als sie gegen 2 Uhr nachts drei Höckertiere vorfanden, die auf der Bundesstraße und den Bahngleisen herumspazierten. Das dürfte zuvor einem Verkehrsteilnehmer ebenso ergangen sein. Er hatte die Tiere entdeckt und die Polizei gerufen.

Schnell „hinter Schloss und Riegel“

Angesichts der zu dieser nachtschlafenden Uhrzeit doch eher ruhigen Verkehrslage auf Wangens Hauptverkehrsader kam es zu keinen Unfällen. Außerdem war der Kamelspaziergang schnell wieder beendet: „Der Ausflug dauerte nicht lange an, kurz darauf waren die drei Kamele wieder hinter Schloss und Riegel“, berichten die Beamten weiter.

Allerdings kamen sie nicht in das übliche Polizeigewahrsam, sondern in ihr nahe gelegenes Gehege. Das befindet sich derzeit zwischen Bahngleisen und Zeppelinstraße. Denn dort gastiert seit einiger Zeit ein Zirkus, dem die Höckertiere gehören. Wer also die Ausreißer einmal bewundern will, sollte sich eine Eintrittskarte für eine Zirkusaufführung kaufen.

Zu den Beweggründen des nächtlichen Ausflugs machte die Polizei keine Angaben. Ein Sprecher konnte nur mutmaßen: Vielleicht hätten sie einmal die Freiheit in der schönen Region genießen wollen.