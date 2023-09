THW Wangen trainiert 48 Stunden lang für den Ernstfall

Rund um die Uhr, bei Tag und Nacht: Das Technische Hilfswerk (THW) Wangen nimmt sich an diesem Wochenende 48 Stunden Zeit, um tief in ein sogenanntes „Search and Rescue Szenario“, der Erkundung eines Schadensgebiets und der Einleitung von Rettungsmaßnahmen, einzutauchen. Im Rahmen der Übung „Rettung im Argenrauschen“ lässt das THW die Umgebung von Wangen zum Übungsplatz werden. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte trainieren dabei verschiedenste Fachbereiche — von Bergungsaktionen im Gelände über den Aufbau von Telekommunikationsnetzen bis hin zur Feldverpflegung im Einsatz. Alles mit dem Ziel vor Augen, die Bereitschaft für reale Einsätze zu schärfen.

Auswirkungen hat diese Übung auch für Verkehrsteilnehmer in Wangen und Umgebung: Das THW wird als sogenannter Marschverband auftreten, der in der Bevölkerung durch seinen Umfang auch für Verunsicherung sorgen könnte. „Es ist lediglich eine Übung“, sagt Sascha Laue, Ortsbeauftragter des THW Wangen. Die durch Blaulicht und blaue Flaggen gekennzeichneten Fahrzeuge bewegen sich im Konvoi als geschlossene Fahrzeugreihe, die nicht unterbrochen werden soll. Ein Fahrzeug mit einer grünen Flagge zeigt das Ende der Kolonne an. Das THW bittet um Rücksichtnahme und Verständnis.