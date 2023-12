THW verkauft Erbseneintopf für Prato

Die ehrenamtliche Einsatzkräfte des Ortsverbands Wangen des Technischen Hilfswerks (THW) haben vor Kurzem Erbseneintopf auf dem Wangener Marktplatz verkauft, um Spenden für die toskanische Partnerstadt Prato zu sammeln. Die Toskana erlebte Anfang November dieses Jahres heftige Regenfälle, die zu schweren Überschwemmungen in der Provinz Prato führten. „Mit über 200 Portionen Erbseneintopf haben wir mit unserer Aktion die Herzen der Wangener erreicht und so 750 Euro zum Spendentopf des Partnerschaftsvereins beigetragen“, teilt das THW Wangen mit. Die Spendengelder wurden nun an Hermann Spang vom Partnerschaftsverein Wangen übergeben (Foto: THW), der sich mit großem Dank und Anerkennung an alle Mitglieder des Ortsverbandes richtete.