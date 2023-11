TG Wangen/Eisenharz verliert das Derby

Am letzten Wettkampftag der regulären Saison in der 3. Kunstturn-Bundesliga ist die Siegesserie der TG Wangen/Eisenharz doch noch gerissen. Mit 64:14 Scorepunkten entschied die TG Allgäu am vergangenen Samstag das Allgäu-Derby und sicherte sich damit auch den Meistertitel. Trotz der Niederlage sind die Westallgäuer Turner aus Wangen und Eisenharz laut Mitteilung sehr stolz auf ihren Vizemeistertitel.

Die TG Wangen/Eisenharz ging als Führender in das Duell um den Meistertitel. Die Favoritenrolle lag dennoch eher bei den Gastgebern. Der Druck aufseiten der gegnerischen Mannschaft war trotzdem deutlich höher, da es bei den Kemptenern um die Teilnahme am Aufstiegswettkampf ging. Für diesen Wettkampf war die TG Wangen/Eisenharz schon sicher qualifiziert. Unterstützt wurde die TG Allgäu deshalb auch durch den italienischen Nationalturner Umberto Zurlini, der laut Mitteilung mit sehr guten Leistungen großen Einfluss auf das Ergebnis hatte.

Trotz der verletzungsbedingten Ausfälle von Nico Steinhauser und Elias Ruf turnte die TG Wangen/Eisenharz keinen schlechten Wettkampf. Fehler zu ungünstigen Zeitpunkten verhinderten jedoch ein besseres Ergebnis. Dass auch der Gegner durch die Verletzung seines Topscorers Kilian Krapp am Boden geschwächt war, war kaum spürbar. Die TG Allgäu turnte laut Mitteilung der Wangener einen nahezu perfekten Wettkampf und ließ dadurch im Lager von Wangen/Eisenharz keine Hoffnungen auf einen Auswärtssieg und den Meistertitel in der 3. Liga aufkeimen.

Die gute Stimmung im Team der TG Wangen/Eisenharz wurde durch die Niederlage nicht gefährdet, was unter anderem der tollen Atmosphäre in der Panoramarena in Wiggensbach und den zahlreichen Fans zu verdanken war. „Bei einer Schallpegelmessung hätten die mitgereisten Fans aus Wangen und Eisenharz sicherlich gewonnen“, heißt es in der Mitteilung der Wangener.

Beide Allgäuer Mannschaften beginnen nun mit den Vorbereitungen für den Aufstiegswettkampf zur 2. Bundesliga in Monheim am Samstag, 25. November.