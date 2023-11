22:47 endete der Aufstiegswettkampf der TG Wangen-Eisenharz gegen das Gymteam Metropole Ruhr im bayerischen Monheim am Samstag. Damit ist klar: Der Sieger der dritten Bundesliga Nord wird aufsteigen, Wangen-Eisenharz nicht.

„Wir sind dennoch sehr zufrieden“, sagte TG-Betreuer Guido Stadelmann nach dem Wettkampf. Vorgenommen hatten sich die Allgäuer, besser abzuschneiden als beim letzten Liga-Wettkampf gegen die TG Allgäu, als aus Sicht der TG Wangen-Eisenharz ein 14:64 zu Buche stand, das letztlich auch die TG Allgäu zum Meister der dritten Liga Süd machte.

Auch TG Allgäu verliert

Sie trat im Übrigen in Monheim parallel zu den Turnern aus Wangen und Eisenharz gegen den TuS Vinnhorst II ihren Aufstiegswettkampf an, den sie ebenfalls mit einem 28:37 verlor.

Für die Wangener bedeutete diese „Parallelveranstaltung“ auch, dass sie mit dem relativ unbeliebten Sprung ganz ungewohnt beginnen mussten, wo lediglich Manuel Drechsel beim 8:2 punkten konnte. Am Barren hatte die TG Wangen-Eisenharz zwei Stürze von Moritz Mittmann und Manuel Drechsel zu verschmerzen. Eine Top-Übung gegen den eigens für den Aufstiegskampf verpflichteten Gastturner Ahmed Elmaraghy lieferte Pascal Schober ab.

Am Boden gewonnen

„Solide“ lief es für die Wangener nach Einschätzung Stadelmanns am Reck. Mit 8:27 ging es dann in die Pause. Den Boden konnte die TG Wangen-Eisenharz anschließend mit 6:4 Scorepoints gewinnen. „Am Pferd hat Felix Kimmerle erstmals in dieser Saison einen Handstandabgang geturnt“, erzählte Stadelmann. Der gelungene Abgang führte zu vier Punkten auf Wangener Seite - gegenüber sieben des Gymteams Metropole Ruhr. Dasselbe gelang Kimmerle noch einmal an den Ringen, wodurch er mit acht Scorepoints bester Wangener wurde, knapp vor Manuel Drechsel mit sieben.

„Wir haben in jeder Gerätesparte mindestens ein Duell gewonnen“, freute sich Stadelmann, der auch im Team eine „richtig gute Stimmung“ ausmachte. Ein ausführlicher Bericht zum Wettkampf folgt.