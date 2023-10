Die Turner der TG Wangen/Eisenharz haben sich die Teilnahme an der Relegation um den Aufstieg zur zweiten Bundesliga gesichert.

„Da braucht man ja allein beim Zuschauen Nerven wie breite Nudeln“, sagte Roland Kimmerle, Vater von Turner Felix Kimmerle, als der 37:35-Sieg der TG feststand. Damit haben sich die Allgäuer mindestens Rang zwei am Saisonende und damit die Teilnahme an der Aufstiegsrunde gesichert.

Ein Punkt Rückstand

Spannender hätte der Wettkampf gegen den TSV Unterföhring in der Wangener Ebnethalle kaum sein können: Mit einem Punkt Rückstand machte sich TG-Turner Julian von Kirn als Allerletzter ans Reck ‐ und holte drei Punkte, die für den Sieg genügten. Der Jubel war grenzenlos.

Noch hat die TG Wangen-Eisenharz einen Wettkampf gegen die TG Allgäu zu absolvieren. Diese gewann am Samstag mit 60:23 gegen den USC München und ist nun Tabellenzweiter. Ob dabei nun ein Sieg oder eine Niederlage für die TG Wangen/Eisenharz herauskommen wird: Der zweite Tabellenplatz ist der TGWE nicht mehr zu nehmen, und der berechtigt zur Relegation am letzten November-Wochenende gegen die beiden Nordvertreter der dritten Bundesliga.

Beste Saison aller Zeiten

Damit feiert sie in ihrem elften Dritt-Bundesliga-Jahr in jedem Fall die beste Saison aller Zeiten, die sie am letzten Heimwettkampftag am Samstag mit einer kleinen Party im Foyer der Ebnethalle schon ein wenig ausklingen ließ.

Einen ausführlichen Bericht zum Wettkampf gibt es in unserer Dienstagsausgabe im Lokalsport.