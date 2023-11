TG Wangen/Eisenharz II holt vierten Platz

Für die Damen 2 der TG Wangen/Eisenharz fand der zweite und letzte Staffeltag der Kreisliga B des Schwäbischen Turnerbundes in Pfullingen statt. Die Mannschaft wurde im Vergleich zum ersten Wettkampf einmal komplett durchgewürfelt und ging mit neuer Aufstellung an den Start.

Nach einer über zweistündigen Anreise startete der Wettkampf für die Turngemeinschaft am Balken. Hier konnten sich die Turnerinnen im Vergleich zum letzten Wettkampf deutlich verbessern und dank sicheren Übungen und wenig Stürzen 31,90 Punkte holen. Am Boden lief es dann zwar nicht ganz so wie gewünscht, trotzdem holte die TG an diesem Gerät mit 37,50 Punkten die höchsten Wertungen ihres Wettkampftages.

Vierter Platz in Pfullingen sichert Rang fünf in der Tabelle

Auch beim folgenden Sprung konnten die Mädels mit sauber geturnten Handstützüberschlägen überzeugen und sich wichtige 34,90 Punkte sichern.

Am letzten Gerät, dem Stufenbarren, wurden dann einige Schwächen bei den Turnerinnen offenbar, und so standen hier am Ende in der Mannschaftswertung nur 28,40 Punkte zu Buche.

In der Einzelwertung schafften es Ronja Wörz und Beate Hildebrand auf die hervorragenden Plätze zwei und drei. Insgesamt zeigte sich das Team mit den Leistungen sehr zufrieden und belegte mit einem Tagesresultat von 132,65 Punkten den vierten Platz. In der Tabelle belegen die Wangenerinnen nun den fünften Platz.