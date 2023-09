TG-Turner zum Saisonauftakt gegen Hohenlohe

Für die Bundesligaturner aus Wangen und Eisenharz beginnt an diesem Wochenende die Saison mit einem Auswärtswettkampf gegen die KTV Hohenlohe. Nachdem die Allgäuer in der vergangenen Saison den vierten Platz in der dritten Bundesliga Süd belegt haben, sind die Erwartungen an die Saison groß.

Um an das Ergebnis im vergangenen Jahr anzuschließen, muss die Mannschaft mehr Tabellenpunkte erturnen als vier Konkurrenten. Gegen fünf der sieben gegnerischen Mannschaften rechnet sich das Team realistische Chancen aus. Der Wochenendgegner, die KTV-Hohenlohe, ist eine der fünf Mannschaften, weshalb bereits der erste Wettkampf sehr wichtig für das Team ist. Da die KTV Hohenlohe erstmalig seit 2014 wieder in der Südstaffel der Liga startet, ist die Mannschaft sehr schwer einzuschätzen. In der Nordstaffel belegte die Mannschaft 2022 den fünften Platz. Neben einem belgischen Gastturner hat der KTV dieses Jahr drei österreichische Gastturner im Kader. Die österreichischen Turner sind alle unter 20 Jahre jung, wodurch die KTV Hohenlohe das einzige Team mit einem geringeren Altersdurchschnitt als die Heimmannschaft ist.

Unter den acht konkurrierenden Mannschaften der dritten Bundesliga Süd befinden sich in dieser Saison ganze 16 gemeldete ausländische Gastturner, welche sich auf sechs Mannschaften aufteilen. Natürlich startet die TG-Wangen/Eisenharz auch in diesem Jahr ausschließlich mit den eigenen Leuten. Nur Aufsteiger KTT Heilbronn geht ebenfalls ohne Gastturner ins Rennen.

Für die TG-Wangen/Eisenharz sind dieses Jahr im Kader: Elias Ruf, Manuel Drechsel, Moritz Mittmann, Pascal Schober, Felix Kimmerle, Finn Ruchti, Hannes Müller, Stefan Merath, Nico Steinhauser, Julian von Kirn und Jakob Teiber. Für eine optimale Vorbereitung trat das Team am vergangenen Wochenende in einem Testwettkampf gegen das zweite Bundesligateam Exquisa Oberbayern an. Ohne Finn Ruchti, Elias Ruf und Felix Kimmerle durften der eine oder andere Turner Übungen an Geräten präsentieren, an denen sie während der Saison vermutlich nicht zum Einsatz kommen werden. Auch wenn der Testwettkampf erwartungsgemäß verloren wurde, konnten wichtige Erkenntnisse hinsichtlich der kommenden Saison gesammelt werden. Wie bereits in den vergangenen Jahren ist die Mannschaft am Boden, Barren und am Pferd sehr gut aufgestellt. Am Sprung konnte die Leistung zwar angehoben werden, dieses Gerät gilt jedoch auch in diesem Jahr als Schwachpunkt.