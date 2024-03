TG-Turner vor Spitzenduell mit Tabellenführer

Am Sonntag war die TG Wangen/Eisenharz II in der Turner-Verbandsliga zu Gast bei der WTG Heckengäu in Renningen und holte sich den Sieg mit einem Endergebnis von 45:25 Scorepunkten.

Gleich zu Beginn konnten sich die Gäste am Boden behaupten und somit eine kleines Punktepolster aufbauen.

Mit 11:4 Scorepunkten ging es ans Pferd, an dem beide Mannschaften starke Übungen zeigten. Letztlich ging dieses Gerät mit 9:7 Scorepunkten knapp an die Gastgeber. Vier starke Ringeübungen mit einem Geräteergebnis von 8:0 egalisierten den überraschenden Verlust des Pauschenpferds wieder.

Nach der 20-minütigen Einturnpause wurde am Sprung die zweite Wettkampfhälfte eröffnet. Benjamin Mayer zeigte einen auf maximale Flugzeit ausgerichteten Tsukahara in gestreckter Ausführung, welcher mit der Tageshöchstwertung belohnt wurde. Letztlich konnte auch der Sprung mit 7:5 Scorepunkten gewonnen werden.

Am Barren zeigte sich die TG dann ungewohnt unsicher, weshalb die WTG Heckengäu hier die Gerätepunkte einstreichen konnte. Vor dem letzten Gerät, dem Reck, hatten sich die Gäste aus dem Allgäu dennoch einen recht komfortablen Vorsprung von zwölf Punkten herausgeturnt.

Nach vier wirklich guten Übungen stand der Sieg für die TG Wangen/Eisenharz II fest. Mit dem Ergebnis von 45:25 Scorepunkte kletterten sie auf den zweiten Tabellenplatz in der Verbandsliga.

Am Samstag steht wieder ein Heimkampf an. Dann begrüßt die TG Wangen/Eisenharz II mit der WKG Villingendorf-Rottweil den aktuellen Tabellenführer in der heimischen Ebnethalle. Hier trifft der Zweite auf den Ersten - ein qualitativ hochwertiger Wettkampf auf Augenhöhe ist zu erwarten. Beginn ist um 15 Uhr.