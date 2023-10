TG-Turner gewinnen zu Hause deutlich

Den ersten Heimwettkampf der dritten Bundesliga hat die TG Wangen-Eisenharz gegen die Turner des KunstTurnTeams Heilbronn klar für sich entschieden.

Insgesamt zeigte sich die Heimmannschaft im Wettkampf deutlich sicherer und stabiler als in der letzten Woche. Dies zeigte sich schon am Boden, wo lediglich ein kleiner Wackler den Gegnern drei Scorepunkte bescherte. Auch am Pauschenpferd überzeugten die Gastgeber mit durchgeturnten Übungen, während sich auf der Gegenseite der ein oder andere Fehler einschlich. Nach dem Pferd führte die TG Wangen-Eisenharz bereits mit 15:4-Scorepunkten. Noch vor der Pause sollte dieser Vorsprung an den Ringen weiter ausgebaut werden. Mit deutlich schwierigeren Übungen konnten die TG-Turner alle Duelle gewinnen, woraufhin der Halbzeitstand mit 31:4 schon relativ deutlich ausfiel.

In der zweiten Halbzeit galt die Devise, am Sprung möglichst wenig Punkte zu verlieren. Die Zuschauer konnten daraufhin sogar einen knappen Gerätesieg von 4:3-Scorepunkten bejubeln. Am Barren zeigte Moritz Mittmann eine starke Übung und wurde mit vier Scorepunkten belohnt. Manuel Drechsel zeigte ebenfalls hohe Schwierigkeiten, konnte sein Duell jedoch aufgrund eines Wacklers ebenso wie Pascal Schober, welcher beim Doppelsaltoabgang stürzte, nicht gewinnen. Da Felix Kimmerle jedoch eine fehlerfreie Übung zeigte, blieben die Gerätepunkte am Barren ebenfalls im Allgäu. Am Reck sorgten schließlich nochmals vier sehr ordentliche Übungen für einen ungefährdeten Sieg. Besonders Manuel Drechsel stach hierbei hervor, welcher mit einem perfekten Abgang, einem Doppelsalto rückwärts in gestreckter Ausführung, die Höchstwertung erturnte. Mit dem Endergebnis von 52:9-Scorepunkten platziert sich die TG Wangen-Eisenharz hinter der TG Allgäu auf Platz zwei der Tabelle und kommt dem Saisonziel, einer Verbesserung des letztjährigen vierten Platzes, einen Schritt näher.

Moritz Mittmann wurde zum ersten Mal zum Topscorer eines Wettkampfes gekürt, und das, obwohl er lediglich an drei Geräten zum Einsatz kam. Den nächsten Wettkampf bestreitet das Team am Samstag auswärts beim USC München.