TG–Damenteam beendet Saison mit Platz vier

Das Damenteam der TG Wangen/Eisenharz hat die erste Bezirksligasaison erfolgreich beendet. Bereits vor dem letzten Wettkampf in Spaichingen am vergangenen Sonntag war der Klassenerhalt gesichert.

Im vergangenen Herbst gelang der Mannschaft der TG Wangen/Eisenharz knapp der Aufstieg, deshalb setzte man sich den Klassenerhalt zum Ziel. Das Team bestehend aus Maxima Kuisle, Jule Ruf, Maja Kohler, Rosana Binder, Sarah und Mirijam Weber, Luisa Mayer und Jasmin Ibelshäuser, erreichten bei ihrem ersten Wettkampf überraschenderweise den dritten Platz. Beim zweiten Wettkampf erzielte die Mannschaft aufgrund ihrer guten Leistung den fünften Platz. Danach war klar, der Klassenerhalt ist gesichert. Deshalb konnten die Turnerinnen am letzten Wettkampf am vergangenen Wochenende in Spaichingen mit weniger Druck antreten.

Es turnen an jedem der vier Wettkampfgeräte fünf Turnerrinnen, die vier jeweils besten Wertungen bilden das Endergebnis. Trotz der starken Konkurrenz von sieben Mannschaften erkämpften sich die Damen mit ihren gut einstudierten Übungen im Endergebnis den vierten Platz. Den Gesamtsieg sicherte sich wohlverdient das Team der TSG Ailingen.