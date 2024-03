Drei Lattenknaller in Hälfte eins, ein gehaltener Handelfmeter durch Wangens Torhüter Marcel Maier und ein schön herausgespielter Siegtreffer durch Oktay Leyla: Der Fußball-Landesligist FC Wangen zeigte im letzten Testspiel gegen das österreichische Team FC Rotenberg wohl die beste erste Halbzeit in der Vorbereitung zur Rückrunde. Der Siegtreffer fiel nach 70 Minuten. Wichtig war aber: Die Elf erspielte sich eine Menge Chancen.

„Die Mannschaft hat gut gegen den Ball gearbeitet und geduldig auf die entscheidende Chance gewartet. Ich hätte mir ein paar Tore mehr gewünscht, aber am Ende stand in der Abwehr die Null. Das gibt mir ein gutes Gefühl“, sagt Wangens Trainer Joachim Baur. Ohne den offensiven Mittelfeldspieler Okan Housein - Ideengeber und Torschütze - zeigte die Mannschaft von Beginn an eine engagierte Leistung. Die Elf um Kapitän Simon Wetzel ging ein hohes Tempo. Die Gäste hielten dagegen, ohne aber gefährlich zu werden.

Das Aluminium ist Rotenbergs bester Verteidiger

Bereits nach acht Minuten hätte es 2:0 für den FCW stehen können. Der starke Luca Spöri, der über 90 Minuten ein unglaubliches Laufpensum hinlegte, prüfte mit einem satten Schuss Schlussmann Martin Kobras, der den scharfen Ball gerade so zur Ecke lenkte (6.). Nur zwei Minuten später traf Oktay Leyla die Latte. Noch zweimal stand das Gebälk den Allgäuern im Wege. Jan Gleinser (28.) und erneut Leyla verpassten den Torerfolg knapp (43.). Gleinser fand in Kobras nach einem klugen Zuspiel von Ahmed Yachir seinen Meister. Den Kopfball aus kurzer Distanz rettete er mit dem Fuß (37.).

Fünf Minuten vor der Halbzeit hatten die Gäste die große Chance, in Führung zu gehen. Nach einem Eckball von Jan Nussbaumer sprang der Ball an die Hand von Erik Biedenkapp. Obwohl der Innenverteidiger sie zum Schutz vor seinem Körper hatte, zeigte der Unparteiische Stefan Müller auf den Punkt. Den von Felix Gurschler getretenen Elfmeter hielt Wangens Marcel Maier sicher (40.).

Zweite Hälfte ist weniger temporeich

Nach Wiederbeginn verpasste Moritz Hartmann nach einem Eckball von Jonas Brüderlin per Kopf das 1:0 für das Heimteam (50.). Auch die Österreicher hatten die Führung auf dem Fuß. Einen Schuss von Marcel Scheuer rettete Marcel Maier, der Ball kam zu David Madlener, der das Leder ans Außennetz setzte (65.).

Aufgrund der Wechsel war die zweite Halbzeit nicht mehr so intensiv, wie die ersten 45 Minuten. Beide Mannschaften nahmen das Tempo heraus und vieles spielte sich im Mittelfeld ab. Gezielte Angriffsaktionen waren eher Mangelware. Eine führte aber zum Siegtreffer. Jan Gleinser erlief einen Pass der Gäste, spielte den Ball zu Simon Wetzel. Der Kapitän überlobbte mit einem feinen Pass die Kette der Gäste. Dahinter lauerte Luca Spöri, der den Ball zur Mitte beförderte. Oktay Leyla stand goldrichtig und köpfte das 1:0 (70.).

Ich bin optimistisch für das erste Punktspiel. Wangens Trainer Joachim Baur

„Wir gehen nach einem guten Auftritt in die letzte Woche vor dem ersten Punktspiel. Ich bin optimistisch“, betonte Baur. Die Mannschaft hat funktioniert, auch ohne einige Spieler, die verhindert oder angeschlagen waren. Hervorzuheben ist noch die gute Mittelfeldarbeit von Moritz Hartmann, der viele Zweikämpfe gewann und einige kluge Pässe spielte. Das macht Hoffnung für das Derby am kommenden Samstag gegen den TSV Heimenkirch (14 Uhr).

Fußball-Testspiel: FC Wangen – FC Rotenberg 1:0 (0:0). – Tor: 1:0 Oktay Leyla (70.) – Schiedsrichter: Stefan Müller – FCW: Maier, Biewer, Gleinser, Jonas Brüderlin, Spöri, Wetzel, Hartmann, Yachir, Leyla, Biedenkapp, Drammeh; eingewechselt wurden: Gambach, Demircan, Pfeiffer.