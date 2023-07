Test zur autofreien Wangener Altstadt: So geht’s weiter

Wie sind die Regelungen für Lieferanten, Anwohner und behinderte Menschen?

Der Lieferverkehr kann laut Stadt stattfinden. Notwendige Einzelfallregelungen seien getroffen worden. Anwohner könnten zu ihren privaten Stellplätzen oder Garagen innerhalb des gesperrten Bereichs fahren. Eine Regelung für (geh-)behinderte Menschen gibt es nicht, sie dürfen nicht in den gesperrten Altstadtbereich einfahren, so die Verwaltung weiter.

Wird auch während der autofreien Wochenenden der Verkehr kontrolliert?

Am ersten Testwochenende sind Absperrungen bei der Einfahrt in die Altstadt beiseite gerückt worden, wie die Stadt bestätigt. Das sei „natürlich nicht zulässig“. Deshalb will die Verwaltung hier nachbessern und mehr Schranken aufstellen: „Die Einfahrten sollen nicht den Anschein erwecken, als könne man an einer Halbschranke vorbeifahren.“ Der sogenannte Vollzugsdienst sei zudem an allen vier Wochenenden im Einsatz, „jedoch im Rahmen des Regeldienstes“.

Wie bewertet die Stadt das erste Testwochenende, wie wird die gesamte Testphase evaluiert?

In einer SZ–Befragung hatten Passanten beispielsweise von einer „leeren“ Innenstadt und einer „fehlenden Belebung“ am Samstag gesprochen. „Eine Bewertung kann nach nur einem Wochenende nicht vorgenommen werden“, sagt dazu die Stadt. Hierfür seien vier Wochenenden angesetzt, eine verlässlichere Aussage könne erst nach Abschluss der Testphase getroffen werden. Der Gemeinderatsbeschluss sehe zudem keine gesonderten Kriterien zur Evaluation vor. Dennoch werden laut Stadt die vier Wochenenden von der Verwaltung beobachtet und zusammen mit Erfahrungsberichten von Betroffenen verarbeitet.

Wie und wann sind Gewerbetreibende und Anwohner im Vorfeld zu den Testwochenenden informiert worden?

Gewerbetreibende wurden laut Stadt mit einem Schreiben vom 5. Juli informiert, Anwohner (die Stadt geht von etwa 250 Betroffenen im gesperrten Bereich aus) mit einem Schreiben vom 11. Juli. Die Info sei auch über weitere Kanäle wie die Website der Stadt, Social Media und Ende Juni über Pressemitteilung an die „Schwäbische Zeitung“.

Ende Juni/Anfang Juli sei die Testphase zur autofreien Altstadt zudem im Veranstaltungskalender kommuniziert worden, außerdem in einem Mail–Infobrief an alle Händlerinnen und Händler. Weitere Infobriefe für die Ausgaben „Wirtschaft“, „Bürger“ und „Gäste“ seien gefolgt. „Eine Information weit im Voraus hat in der Vergangenheit gezeigt, dass Sperrungen bei Betroffenen wieder in Vergessenheit geraten“, so die Stadt. Informationen über die genannten Kanäle würden aber schon länger laufen.

Die weiteren Wochenenden sind von Freitag, 21. Juli, bis Montagfrüh, 24. Juli, von Freitag, 28. Juli, bis Montagfrüh, 31. Juli, sowie von Freitag, 4. August, bis Montagfrüh, 7. August. Die Sperrung beginnt am Freitag jeweils um 11 Uhr und endet an allen vier Wochenenden am Montag um 6 Uhr.