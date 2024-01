Wangen

Teilnehmerrekord bei den Tischtennis-Senioren

Wangen / Lesedauer: 1 min

Die Tischtennis-Familie des SV Deuchelried. (Foto: Michael Finkenzeller )

In zehn Altersklassen finden am Wochenende die baden-württembergischen Meisterschaften der Tischtennis-Seniorinnen und -Senioren in Wangen statt.