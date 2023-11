Technischer Ausschuss spricht in Wangen über Wärmeplan und Mobilität

Mobilitätsthemen und die kommunale Wärmeplanung sind die Schwerpunkte in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt am Montag, 20. November, ab 17 Uhr im Sitzungssaal des Wangener Rathauses. Dabei will die Verwaltung zunächst über den Stand und die weitere Vorgehensweise beim Wärmeplan informieren, den Große Kreisstädte bis Ende 2023 erstellt haben müssen. Es geht hierbei um eine Strategie zum langfristigen Umbau der Wärmeversorgung mit dem Ziel der Klimaneutralität, wie es in der Sitzungsvorlage heißt. Zu diesem Thema soll es am 5. Dezember auch eine Infoveranstaltung für die Bürger geben.

Neue Stadtbus-Tickets im Gespräch

Weitere Themen betreffen den Sachstand zur E-Mobilität, konkret die Ladeinfrastruktur im Stadtgebiet, sowie zur Anfang November begonnenen Testphase des E-Scooter-Verleihs. Weiter will die Verwaltung in der Sitzung die Ergebnisse einer Fahrgastzählung im Stadtbus präsentieren und Maßnahmen vorstellen, um dieses städtische Mobilitätsangebot attraktiver zu machen. Im Gespräch sind vergünstigte Seniorentickets und ein Schnupperticket für Neubürger. Abschließend wird es im Technischen Ausschuss um das Radverkehrskonzept gehen, dass laut einem Antrag der GOL weiterentwickelt werden soll. Darin ist unter anderem von einer Erweiterung auf die Ortschaften und von einem Fußwegekonzept mit dem Schwerpunkt Schulwege die Rede.