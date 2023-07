Tauziehen um Industriebrache in Wangen könnte bald ein Ende haben

Kann das ehemalige NTW–Gelände, die heutige Industriebrache entlang der Isnyer Straße in absehbarer Zeit bebaut werden? Die Frage ist zwar nach wie vor nicht zu beantworten. Doch nach der jüngsten Sitzung des Wangener Gemeinderats können Investoren und Stadt dabei zumindest etwas optimistischer in die Zukunft blicken. Konkrete Zeitpläne wurden im Stadtparlament zwar nicht genannt. Allerdings könnten zumindest die seit fast sechs Jahren laufenden Planungen bald abgeschlossen sein.

Der zeitliche Optimismus ist verflogen

Rückblick: Im November 2017 gab das Gremium den Startschuss für die Planungen zur Neubebauung der früheren Erba–Ausrüstung. Eine Mischung aus Gewerbeflächen, Wohnraum und Anderem soll dort entstehen und die HKH–Unternehmensgruppe mit Sitz in Friedrichshafen hatte sich seinerzeit optimistisch gezeigt, dass der unterhalb des Atzenbergs quasi neu entstehende Stadtteil noch vor Beginn der Landesgartenschau fertiggestellt ist.

Dass daraus nichts werden wird, stellte sich schnell heraus. Nicht allein, weil es sich um eine ehemalige, womöglich belastete Industriefläche handelt, sondern weil auch die Lage verzwickt ist: An der Argen gelegen, tangiert sie zum Beispiel geschützte Flächen und die einzige geplante Zufahrt, eine neu zu bauende Brücke, führt genau über diese.

Stadt und Investoren haben verschiedene Interessen

Mehr noch: Die Stadt, die einst beim Verkauf des Geländes nicht zum Zuge gekommen war, und die Investorengruppe verfolgen teilweise unterschiedliche Interessen. Während der Kommune die Ansiedlung von Gewerbe besonders wichtig ist, liegt der Schwerpunkt der HKH–Gruppe auf — besser vermarktbarem — Wohnraum. Ein Tauziehen also.

Deutlich zeigte sich all dies erneut, als das ehemalige NTW–Gelände jetzt wieder einmal Thema im Gemeinderat war. Von einem „hochkomplexen Verfahren“ (CDU–Stadtrat Paul Müller) und „Kompromissen“ (Stadtplanerin Claudia Adler) war da die Rede — und Letztere lagen ebenso auf dem Tisch wie zahlreiche Planänderungen im Detail, vor allem auf Grund von Wünschen von Behörden.

Die Vorgaben sind strikt und präzise

So darf die vor allem auf der benachbarten Brunnenwiese geplante Wohnbebauung erst unter zwei Bedingungen entstehen. Erstens: wenn die neue Zufahrt zu dem gesamten Gelände fertig ist, sprich die neue, von der Isnyer Straße abzweigende Brücke steht und befahrbar ist. Und zweitens: wenn der frühere Industriekomplex komplett abgerissen und der Boden dort saniert worden ist.

Im Detail geben die aktualisierten Pläne inzwischen ferner präzise Beschränkungen für die Ansiedlung von Einzelhandel vor. So darf dieser zum Beispiel nicht im so genannten „urbanen Gebiet“ entstehen, einer zentral gelegenen Fläche, die im Prinzip eine Mischung aus Wohnen und Gewerbe vorsieht. Dort muss auch 50 Prozent der Geschossfläche gewerblich genutzt werden und in „Boardinghouses“, also Beherbergungsbetrieben für längerfristige Übernachtungen, wird das Wohnen ausgeschlossen. Per se verboten werden überdies Vergnügungsstädten, wie etwa Spielhallen.

Stellungnahmen sind erneut möglich

Dies und Inhalte der in (vor allem) behördlichen und (kaum) öffentlichen Stellungnahmen geäußerten Änderungswünsche fließen nun in den Bebauungsplanentwurf ein. Weil diese zahlreich sind, wird eine neuerliche Planungsschleife gedreht, und es werden die Pläne erneut ausgelegt — inklusive der Möglichkeit, abermals Stellung zu nehmen.

Wie lange es dauert, ehe mögliche weitere Einwände eingearbeitet sind, ist offen. Paul Müller glaubt: „Ein Jahr ist da gleich vorbei.“ OB Michael Lang gibt sich optimistischer, weil die Bearbeitung jetzt einfacher sei und peilt den Satzungsbeschluss und damit das Ende des Planungsverfahrens für den Herbst an: „Hoffentlich.“

Räte legen Wert auf Gewerbe

Immerhin: Die ebenfalls nötige und parallel gelaufene Änderung des Flächennutzungsplans ist seit kurzem abgeschlossen. Das gilt aber nicht für den Brückenneubau, für den es ein eigenes Prozedere gibt. Laut Baudezernent Peter Ritter hat die Stadt in dieser Sache zuletzt die wasserrechtliche Genehmigung beantragt und wartet jetzt auf eine Antwort des Landratsamts.

Im Gemeinderat sind die Pläne übrigens unstrittig und wurden einstimmig abgesegnet.

Wir brauchen Wohnen, vor allem aber Gewerbefläche“, erklärte Paul Müller.

Die Änderungen gäben der Stadt Sicherheit, „und der Bauvorhabenträger weiß, was er darf und nicht darf“. FW–Fraktionschefin Ursula Loss lobte: Die Flächenbilanz bleibe unverändert — also die schon lange festgelegten Anteile für Gewerbe und Wohnen. Ihr SPD–Kollege Alwin Burth hob hervor, so viel Gewerbefläche wie möglich zu bekommen — zumal er Wohnbebauung aufgrund hoher Auflagen für schwierig hält.

Auch die Stadt steckt zurück

In der Sitzung wurde übrigens auch deutlich, dass die Stadt nicht all ihre Vorstellungen durchsetzen konnte. Die Zulassung von Flach– und Pultdächern sei „expliziter Wunsch“ der Investoren gewesen, so Planerin Claudia Adler zu einer kritischen Nachfrage der GOL–Fraktionsvorsitzenden Doris Zodel. Satteldächer seien „nicht mehr gewünscht“. Und auch der für heutige Maßstäbe vergleichsweise geringe Stellplatzschlüssel für Autos stößt nicht allenthalben auf Begeisterung.