Tanzkaffee mit den Salonikern

Das nächste Tanzkaffee mit den Wangener Salonikern beginnt am Donnerstag, 22. Februar, um 15 Uhr im Gemeindezentrum St. Ulrich, Karl-Speidel-Straße 11. Laut Vorschau spielen sie unter der Leitung von Gerd Frank ein gemischtes Tanzprogramm mit Schlagern der Goldenen Zwanziger, Wiener Melodien der Johann-Strauss-Zeit und lateinamerikanischen Rhythmen. Den Besuchern bietet das Serviceteam Kuchen, Kaffee und weitere Getränke an. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Weitere Termine sind der 14. März, 11. April sowie der 50. Tanzkaffee mit Jubiläumsprogramm am 16. Mai.