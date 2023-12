Täter knacken Kiosk und versprühen Schaum

Mindestens zwei bislang unbekannte Täter haben am frühen Donnerstagmorgen gegen 2.30 Uhr in einen Kiosk in der Bahnhofstraße eingebrochen. Die Unbekannten warfen mit Pflastersteinen eine Glasscheibe ein und gelangten so in die Räumlichkeiten, meldet die Polizei. Sie durchsuchten den Gastraum sowie die Küche und entwendeten Bargeld. Danach versprühten sie den bisherigen Erkenntnissen zufolge den Inhalt eines Feuerlöschers in den Räumen. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen des Einbruchs und bittet Zeugen, sich unter Telefon 07522/984-0 zu melden.