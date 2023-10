Wangen

Täter durchwühlt Auto und legt Feuer

Wangen / Lesedauer: 1 min

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Wangen unter der Telefonnummer 07522/9840 entgegen. (Foto: Stephan Jansen/dpa )

Ein bislang Unbekannter ist zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag in ein Auto in der Straße „Waldweide“ in Wangen eingedrungen.

Veröffentlicht: 30.10.2023, 15:37 Von: sz