SZ Nothilfe übernimmt Monatsmiete

Das Schicksal hat es nicht gut mit einem jungen Mann aus dem Landkreis Ravensburg gemeint: Angststörungen und Panikattacken führten zunächst zu einer längeren Krankheitsphase, später dann zu Arbeitslosigkeit. Inzwischen arbeitet er wieder - allerdings mit einem sehr geringen Einkommen, das darüber hinaus auch noch in der Höhe beträchtlich schwankt. Seine Miete kann er nicht mehr bezahlen. Ein Antrag auf staatliche Unterstützung ist gestellt. Es dauert allerdings, bis dieser geprüft ist und voraussichtlich wenigstens etwas finanzielle Sicherheit bringen wird. Damit der junge Mann nicht auch noch seine Wohnung verliert, entschloss sich die SZ Nothilfe, eine Monatsmiete zu übernehmen und ihm so die Zeit der Unsicherheit überbrücken zu helfen. Damit kann ihm wenigstens eine sehr bedrückende Sorge genommen werden.

Wenn auch Sie Menschen aus der Region helfen möchten, können Sie dies gerne tun. Die SZ Nothilfe ist ein ehrenamtlich arbeitender Verein, der Menschen in Not und ausschließlich aus dem Landkreis Ravensburg helfend zur Seite steht.

Volksbank Ravensburg, IBAN: DE91 6309 0100 0302 0000 03

Kreissparkasse Ravensburg, IBAN: DE36 6505 0110 0048 0019 20

Volksbank Allgäu-Oberschwaben, IBAN: DE42 6509 1040 0031 8030 08

Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind, sollten sich an eine soziale, kommunale oder kirchliche Beratungsstelle wie die Caritas oder die Diakonie wenden. Deren Experten, mit denen die SZ Nothilfe eng zusammenarbeitet, suchen dann gemeinsam mit den Betroffenen nach Wegen und stellen Anträge. Weitere Informationen unter www.sz-nothilfe.de, Kontakt: [email protected], 07522/9168246.