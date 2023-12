Eine Alleinerziehende will in eine lang ersehnte, neue Wohnung einziehen. Doch sie kann sich die erforderliche Kaution nicht leisten. Mit diesem Problem hat sich jüngst die SZ Nothilfe auseinandergesetzt.

Eigentlich hatte sie die Hoffnung bereits aufgegeben, jene Mutter eines Kleinkinds aus dem Altkreis Wangen. Diverse Erkrankungen, die auch Lähmungen beinhalteten, die Trennung vom Partner, Schimmel in der Wohnung - das Leben meinte es in der jüngeren Vergangenheit nicht gut mit der aus dem Altkreis stammenden Frau. Es folgte ein eigentlich nur für eine kurze Zeit gedachter Umzug in eine Ferienwohnung und die lange Suche nach einer festen Bleibe.

So kann man spenden

Doch statt eines Mietvertrags erhielt die Mutter permanente Absagen.

Kurz vor dem absoluten Zusammenbruch bot man uns jetzt eine Wohnung an, die wir auch beziehen können, schreibt die Frau an die SZ Nothilfe.

Das Problem: Durch den langen Aufenthalt in der (verhältnismäßig teuren) Ferienwohnung sind die finanziellen Reserven aufgebraucht, ist die Kaution nicht zu stemmen. Die SZ Nothilfe wird einspringen, um Mutter und Kind dieses Obdach zu ermöglichen - und um die beiden zuversichtlich ins neue Jahr zu schicken.

Wenn auch Sie Menschen aus der Region helfen möchten, können Sie dies gerne tun. Die SZ Nothilfe ist ein ehrenamtlich arbeitender Verein, der Menschen in Not und ausschließlich aus dem Landkreis Ravensburg helfend zur Seite steht. Die Spendenkontonummern sind: Volksbank Ravensburg, IBAN: DE91 6309 0100 0302 0000 03. Kreissparkasse Ravensburg, IBAN: DE36 6505 0110 0048 0019 20. Volksbank Allgäu-Oberschwaben, IBAN: DE42 6509 1040 0031 8030 08.

So erhält man Hilfe in Notlagen

Wenn Sie Hilfe benötigen: Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind, sollten sich an eine soziale, kommunale oder kirchliche Beratungsstelle wie die Caritas oder die Diakonie wenden. Deren Experten, mit denen die SZ Nothilfe eng zusammenarbeitet, suchen dann gemeinsam mit den Betroffenen nach Wegen und stellen Anträge. Mehr Infos: www.sz-nothilfe.de. Kontakt: [email protected], Tel. 07522/91682-46.