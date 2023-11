SV Eglofs holt sich Selbstvertrauen

In den letzten vier Saisonspielen war es dem SV Eglofs nach einem eigentlich guten Saisonstart nicht mehr gelungen, einen Sieg einzufahren. Zuletzt setzte es gegen den SV Neuravensburg die vierte Niederlage des Jahres, und so sollte am Sonntagnachmittag bei strömendem Regen der erste Schritt in Richtung Trendwende gegen den SV Haslach erfolgen.

Deren Spieltag verlief am letzten Sonntag wieder einmal ernüchternd. Gegen den SV Aichstetten kassierten sie eine 0:2-Niederlage. Die Mannschaft von Simon Stiller muss sich zweifellos dringend um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassiert das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel, auf lange Sicht zu viel, um die Klasse halten zu können. Und mit den erst 16 erzielten Toren haben die Gäste auch im Angriff einiges an Nachholbedarf.

Die Gäste stecken in der Krise

Der Tabellenvierzehnte steckt also mit nur drei Siegen, einem Remis und sieben Niederlagen in der Krise und erwies sich, wie gewünscht, als optimaler Gegner, um das Selbstvertrauen der Heimmannschaft zu stärken.

Das Team von Trainer Dietmar Dengler belegte vor dem Spiel mit 16 Punkten aus jeweils vier Siegen, Unentschieden und Niederlagen den achten Tabellenplatz in der Kreisliga A3. Und so ging der SV Eglofs nicht nur hoch motiviert in die Partie, es gelang ihm auch, von Anfang an, Dominanz aufzubauen. Niklas Reichert versenkte den Ball bereits in der 15. Minute im Netz des SV Haslach. Stefan Reutlinger erhöhte auf 2:0 (35.) für die Heimmanschaft. Nur wenig später musste das Team von Dietmar Dengler allerdings den Anschlusstreffer durch Mario Amann zum 1:2 hinnehmen (38.), zur Pause stand deshalb nur eine knappe Führung, die den Spielverlauf nur unzureichend widerspiegelte.

Sprung auf Platz sieben

Es sollte aber das einzige Mal bleiben, dass Eglofs Torhüter Christian Zeh hinter sich greifen musste. In der 54. Minute brachte Mittelfeldspieler Julian Kahl den Ball zum 3:1 über die Torlinie des Gegners, und nur sechs Minuten später sorgte Abwehrspieler Stefan Reutlinger mit seinem 4:1 bereits für die Vorentscheidung. In der 79. Minute setzte Christian Reischmann den Schlusspunkt, als er Haslachs Torhüter Julian Preis zum 5:1-Endstand überwinden konnte.

Durch die drei Punkte gegen Haslach verbesserte sich der SV Eglofs auf den siebten Tabellenplatz der Kreisliga A3.

Haslach steckt nach der empfindlichen Schlappe nun noch tiefer im Tabellenkeller. Bei nunmehr acht Niederlagen, einem Unentschieden und nur drei Siegen sieht die Zukunft für den SV ziemlich düster aus.

Vor heimischem Publikum trifft der SV Eglofs diesen Sonntag um 15 Uhr in der DELPHIN-Arena auf den TSV Stiefenhofen, momentan Tabellenvorletzter, während der SV Haslach den Zehnten der Liga Türk SV Wangen am selben Tag bereits um 14.30 Uhr empfängt.