Suzie Candell and the Screwdrivers treten auf

Suzie Candell and the Screwdrivers sind am Freitag, 22. März, im Clublokal Schwarzer Hasen, des Jazz-Point Wangen zu Gast. Konzertbeginn ist um 20.30 Uhr, Einlass 19.30 Uhr. Das Spektrum reicht von Country-Rock über Südstaatenblues bis zu Balladen. Karten im Vorverkauf gibt es in der Tabakstube Wangen, Telefon 07522/3789, und unter www.eventfrog.de.