Suchräume für Windkraft gibt es auch in der Region Wangen

In fast allen Gemeinden im Landkreis Ravensburg sucht der Regionalverband Bodensee–Oberschwaben (RVBO) derzeit nach neuen Flächen für Windräder. Auch in der Region Wangen sind ein paar Flächen als mögliche Standorte im Rennen, vor allem in Kißlegg und Argenbühl. Verglichen mit manchen Nachbarkommunen allerdings vergleichsweise wenige und kleine. Noch allerdings sind mehr Flächen in der Auswahl, als am Ende des Prozesses übrig bleiben.

Bund und Land haben den RVBO dazu verpflichtet, 1,8 Prozent der Fläche in der Region Bodensee–Oberschwaben für Windräder auszuweisen. Diese sollen dann im sogenannten Teilregionalplan Energie festgehalten werden. Dabei tauchen in den Karten altbekannte Flächen wieder auf, die vor Jahren schon einmal im Blick waren.

Bis Ende des Jahres möchte der RVBO seine Karte für die Region konkretisiert haben. Anfang Juli präsentierte Verbandsdirektor Wolfgang Heine die ersten Karten, wo sich die sogenannten Suchräume befinden. Grundlage war der Windatlas vom Mai 2019, der die windhöffigen Gebiete ausweist.

In einem Ausschlussverfahren wollen die Regionalplaner jene Flächen identifizieren, die in der Region am besten für Windkraft geeignet sind. In einem ersten Schritt schloss der Verband alle ungeeigneten Flächen aus: Siedlungsfläche, Straßen, Naturschutzgebiete und natürlich jene Flächen, die nicht Betracht kommen, weil sich die Abstände zur Wohnbebauung nicht einhalten lassen. Das hat zur Folge, dass sich der überwiegende Teil der Flächen in Wäldern befindet.

„Wir haben bisher maximal die Hälfte aller relevanten Kriterien abgearbeitet, sodass wir eine Kulisse haben, wo wir nach geeigneten Gebieten weitersuchen können“, sagt Nadine Kießling, die stellvertretende Verbandsdirektorin beim RVBO. Das heißt konkret, dass von den jetzt ins Auge gefassten Gebieten noch einige wegfallen werden.

In Zahlen: Momentan haben die Regionalplaner elf Prozent der Fläche in den Landkreisen Bodensee, Ravensburg und Sigmaringen im Auge, die sie letztlich bis Ende des Jahres noch auf 1,8 Prozent reduzieren werden. Auf genau diesen 1,8 Prozent könnten sich dann nach Inkrafttreten des Teilregionalplans Energie perspektivisch Unternehmen bewerben, um einen Windpark zu planen. Das heißt: Die eingezeichneten Flächen sind nicht mit konkreten Projekten gleichzusetzen.

Wangen

Die Stadt Wangen mit ihren Ortschaften betreffen wenige verhältnismäßig wenige und kleine Suchräume. Eine nördlich der Autobahn 96 bei Herfatz — und westlich der dortigen L325 Richtung Leupolz an der Gemarkungsgrenze zu Amtzell. Ein zweiter Suchraum liegt im Wald zwischen Humbrechts und Wangen. Ein Dritter im Grenzgebiet zwischen Wangen–Karsee und Vogt, nordöstlich von Grenis.

Kißlegg

In und um Kißlegg sind aktuell einige Suchräume markiert. Auch, weil die angrenzende Gemeinde Bad Wurzach derzeit mit am stärksten im Fokus des Verbands steht und auch im Leutkircher Grenzgebiet einige Bereiche in Frage kommen.

In Kißlegg ist mit der Firma Uhl bereits ein Windkraftunternehmen aktiv, das östlich des Kernorts, in zwei Teilstücken nördlich und südlich der Straße Richtung Oberrot, Anlagen bauen will. Dort sieht auch der Regionalverband Möglichkeiten; die beiden Teilstücke liegen im dortigen, größten Kißlegger Suchraum. Ein weiterer kleinerer Suchraum liegt ebenfalls in der dortigen Ecke. Weitere größere Suchfelder gibt es zwischen Kißlegg–Ort und Rötenbach, eines näher am Kernort, eines an der Germarkungsgrenze zu Wolfegg. Weitere Suchräume liegen bei Holdenreute Richtung Eintürnenberg, nördlich von Immenried bereits auf Wurzacher Germarkung, bei Rempertshofen, im Wald zwischen Herrot und Gebrazhofen, und ebenfalls im Grenzgebiet zwischen Waltershofen und Meratzhofen.

Argenbühl

In Argenbühl findet sich ein Suchraum zwischen Ratzenried und Siggen im Wald. Dort hatte bereits ein Projektierer Interesse angemeldet. Grundsätzlich sind Windkraftanlagen mittlerweile privilegierte Projekte, für die zwar keine kommunale Bauleitplanung mit Flächennutzungs– und Bebauungsplan nötig ist, die aber ein umfassendes Genehmigungsverfahren durchlaufen müssen. Wenn der Teilregionalplan steht — sein rechtswirksames Inkfrafttreten wird nicht vor 2025 erwartet — wird es nur noch mit hohen Hürden möglich sein, außerhalb der dort festgelegten Gebiete für Windkraftanlagen zu bauen. Gleichzeitig ist die Hoffnung, dass sich die Genehmigungsverfahren für Anlagen in den festgelegten Gebieten deutlich beschleunigen.

In Argenbühl liegt der zweite große Suchraum aktuell im Osterwald. Und auch im Wald südöstlich der Straße zwischen Gießen und Siggen sind Flächen markiert. Im Grenzgebiet zu Leutkirch, nördlich von Enkenhofen, ist ebenfalls ein Suchraum. Kleinere finden sich südwestlich von Ratzenried und nordöstlich von Eisenharz.

Amtzell

Die Gemarkung Amtzell ist lediglich mit einem kleinen Teilstück des Bereichs nördlich der Autobahn 96 bei Herfatz (sh. oben) auf der Suchraumkarte vertreten.

