Am Wochenende wird in der ehemaligen Baumwollspinnerei in Wangen wieder getanzt. Beim Erba–Clubbing werden laut Veranstalter, „Hot like Beats“, am Samstag, 12. August, zwei DJs aus Stuttgart auflegen. Am Freitag, 11. August, gibt es eine Ü-30–Party.

Wir freuen uns, wenn die Gäste pünktlich zum Start ab 21 Uhr zum Clubbing kommen und die Party somit zeitig starten kann, teilt Markus Endres, einer der Veranstalter, zum Freitagabend mit.

Bei der Ü-30–Party dürfen Frauen ab 25 Jahren und Männer ab 28 Jahren mitfeiern, wobei die Veranstalter das Motto ausgeben: „Nie zu alt, höchstens zu jung“.

Zwei Floors auch bei der Ü-30–Party am Freitag

An den Plattenspielern wird DJ This is Nuts in der Spinnerei–Halle für mit Clubhits, Musikmix–Klassikern, House und Pop — wobei es gegen später noch etwas elektronischer werden kann — für tanzbaren Clubsound sorgen, heißt es in der Ankündigung. Auf dem zweiten Floor im Foyer wird DJ-Urgestein FxFarmer 90er–Hip–Hip, Funk und Mash–ups für das etwas jüngere Ü30-Publikum auflegen. Er ist mit seiner DJ Gruppe Funkanomics weltweit auf vielen Festivalbühnen gebucht und will beim Erba–Clubbing tanzbare Beats aus der Golden Era auflegen.

Stuttgarter DJs legen am Samstag beim Erba–Clubbing auf

Einen Tag später, am Samstag, den 12. August, findet dann das Erba–Clubbing für die Jüngeren ab 21 Jahren statt. Dann wird DJ Dialecct aus Stuttgart gemischten Clubsound für das jüngere Publikum auflegen. Laut Pressemitteilung sorgt der DJ seinem Mix aus Clubsound, House und Partybreaks sorgt er im Nachtleben im Stuttgarter Raum regelmäßig für volle Tanzflächen. Auf dem zweiten Floor legt mit DJ Record ebenfalls ein Stuttgarter auf. Er wird mit einem Set aus House, Tec–House und Techno angekündigt.

Einlass für beide Clubbing–Abende ist jeweils um 21 Uhr. Karten kosten an der Abendkasse zwölf Euro. Es gibt auch Tickets unter www.hotlikebeats.de im Vorverkauf.

Die Clubbing–Abende auf dem ehemaligen Erba–Gelände gibt es als Sonderaktion und dank Landesförderung noch fünf Mal in diesem Jahr. „Den Mix aus altem Fabrikgebäude und Clubbing gibt es in der ländlichen Region sehr selten und es hat durchaus etwas magisches, in so einer geschichtsträchtigen Räumlichkeit zu feiern“, wirbt Veranstalter Endres.