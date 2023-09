Stummfilm und Live–Orgel in der Wangener St. Martinskirche

In der Wangener St. Martinskirche wird am Freitag, 15. September, um 19.30 Uhr der Stummfilm „Die Passion der Jungfrau von Orléans“ aus dem Jahr 1928 vorgeführt und von Organist Georg Enderwitz an der Orgel zeitgleich vertont.

Der 90–minütige Film in der Regie von Carl Theodor Dreyer dokumentiert den Prozess, der auf Betreiben der Engländer 1431 in Rouen gegen die gefangene Jeanne d´Arc geführt wurde. 1428 fühlt sich das fromme Bauernmädchen Jeanne d´Arc von Gott berufen, Frankreich vor der Besatzungsmacht England zu retten. Sie fällt in die Hände der Besatzer und wird in einem Kirchenprozess der Ketzerei beschuldigt. Nach quälenden Verhören, Folter und einem widerrufenen Geständnis wird sie 1431 zum Tode verurteilt und öffentlich auf dem Marktplatz von Rouen auf dem Scheiterhaufen verbrannt.

Dreyers Film versucht, die wahre Jeanne d´Arc zu entdecken. Nicht als Kämpferin mit Helm und Rüstung, oder gar als französische Nationalheilige, sondern einfach und menschlich. In fast asketischen Bildern und Einstellungen stellt er die Angst, Hoffnung und Verzweiflung der jungen Jeanne dar. Trotz der Eindringlichkeit der Bilder, Regisseur Dreyer arbeitet vorwiegend mit Großaufnahmen der Gesichter der Darsteller, gelingt es dem Regisseur, falsches Pathos zu vermeiden.

Georg Enderwitz wird die klanglichen Möglichkeiten der Orgel nutzen, um die Stimmungen und Szenen der Handlung in eine dazu passende Filmmusik zu verwandeln. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten zu neun Euro gibt es an der Abendkasse.