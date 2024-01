In Teilen Wangens ist am Donnerstagvormittag der Strom ausgefallen. Während mancherorts der Strom offenbar nur kurz weg war, warten etwa in der Lindauer Straße noch immer Menschen auf die Behebung der Störung. Laut Netze BW arbeiten Techniker an dem Problem.

Auf der Homepage des Netzunternehmens Netze BW ist die erste Meldung von 10.44 Uhr aus der Lindauer Straße vermeldet. Das Unternehmen selbst spricht von einem Stromausfall ab 12.08 Uhr. Auch nach 12 Uhr kamen noch weitere Meldungen für den Bereich dazu. Eine Störung im Bereich der Spinnereistraße wurde zu diesem Zeitpunkt bereits als behoben angegeben.

Baggerarbeiten lösen einen Kurzschluss aus

Als Ursache nennt Netze BW die Beschädigung eines Mittelspannungs-Erdkabels bei Bagger- und Tiefbauarbeiten durch eine Fremdfirma. Die Schadensstelle liege zwischen den Umspannstationen Bleichweg und Ebnet. „Zur genauen Lokalisierung der Schadensstelle kam es zu kurzzeitigen Abschaltungen einzelner Leitungsabschnitte“, teilt ein Unternehmenssprecher mit. Betroffen von der Versorgungsunterbrechung war das Gebiet südlich vom Oberer Argen, das in etwa von der Isnyer Straße, Erzberger Straße und dem Südring begrenzt wird.

Durch Umschaltungen im Mittelspannungsnetz gelang es dem Netze BW-Entstördienst, die Versorgung schrittweise wiederherzustellen, berichtet der Sprecher weiter.

So hätten ab 12:35 Uhr alle Haushalte wieder Strom gehabt. Nun laufen offenbar die Reparaturen an der Schadensstelle.

Dass ein Stromausfall um die Mittagszeit nicht folgenlos bleibt, davon berichtet eine Wangenerin, die im Waltersbühl unterwegs war. Auch dort war der Strom offenbar kurzzeitig weg. Sie berichtet von Kassiererinnen, die dabei waren, ihre Kassensysteme wieder ans Laufen zu bekommen.