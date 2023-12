Straßenchansons aus Köln

Sie lernten sich in der Kölner Südstadt, dem legendären Kölner Bohème-Viertel, kennen und kamen durch ihre kraftvollen, tanzbaren, eleganten und „dreckigen“ Interpretationen von klassischen Chansons immer mehr zu ihrem eigenen Sound. Angefangen mit Gesang, Gitarre, Cajon und Balalaika Kontrabass stießen Musiker dazu, die das Spektrum um Akkordeon, Klarinette und Trompete erweiterten. Die Klassiker rückten mehr und mehr in den Hintergrund und mittlerweile bilden die originellen eigenen Kompositionen die wahren Höhepunkte der Show.

Nachdem sie in Köln an jeder Ecke, in fast jeder Kneipe und bei zahllosen Festivals aufgetreten sind, haben sie mit ihrer ersten EP „Le Pauvre Chien“ begonnen, größere Kreise zu ziehen, die sie unter anderem nach Frankreich, in die Schweiz und in die Tschechische Republik führten.

Ticketvorverkauf: Tabakstube Wangen, Tel.: 07522/3789: