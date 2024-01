Die langwierige Debatte des Wangener Gemeinderats über Sinn und Unsinn des Aussichtsturmsbaus auf dem Landesgartenschau-Gelände hat den Bund der Steuerzahler erreicht. Der Verband kritisiert die Ausgaben für das Millionenprojekt, hat dabei vor allem das Land im Visier - spart aber auch die Stadt Wangen nicht aus. Selbiges moniert der Steuerzahlerbund beim geplanten Turm im Wurzacher Ried.

Nicht im Schwarzbuch, aber kritisiert

Der Bund der Steuerzahler ist bekannt dafür, Bund, Ländern und Kommunen bei den Ausgaben auf die Finger zu schauen. Vor allem geht es um die Frage, ob Steuergelder verschwendet werden. Aus Verbandssicht besonders beanstandenswerte Projekte landen im jährlich herausgegebenen Schwarzbuch. In dem kommen mitunter auch Projekte aus der Region vor, vor einigen Jahren zum Beispiel der Bau von Fledermausbrücken über eine Bundesstraße im Raum Biberach.

Ins Schwarzbuch haben es die Aussichtstürme in Wangen und Bad Wurzach bislang nicht „geschafft“. Wohl aber kritisiert der Verband beide Projekte - und zwar in der aktuellen Ausgabe der Mitgliederzeitschrift „Der Steuerzahler“. Unter dem Titel „Zwei Türme für das Allgäu? - Ausgaben in Millionenhöhe für schöne Aussichten beabsichtigt“ wird über Hintergründe zum Bau der Bauwerke berichtet - und es werden eine kritische Schlussfolgerung gezogen.

„Definitiv nicht notwendig“

Diese Kritik richtet sich vor allem an das Land Baden-Württemberg. Es stelle regelmäßig teure Projekte ins Förder-„Schaufenster“, die „wünschenswert“ seien, aber „definitiv nicht notwendig“. Beide Türme sieht der Steuerzahlerbund offensichtlich als namhafte Beispiele dafür.

Hintergrund: Die Stadt Wangen lässt den Aussichtsturm auf dem Landesgartenschau-Gelände aktuell zu großen Teilen aus Landesmitteln bauen. 1,7 Millionen Euro sind dafür veranschlagt, Stuttgart schießt 1,1 Millionen aus einem Topf zur Tourismus-Förderung dazu. Die Landmarke soll als Besuchermagnet auf die Ende April beginnende Großveranstaltung wirken - aber auch für die Zeit danach.

In Bad Wurzach könnte Ähnliches passieren. Dort soll ebenfalls ein vom Land kräftig bezuschusster, 40 Meter hoher Aussichtsturm, offiziell „Naturerlebnis- und Beobachtungsturm“, Besuchern das größte intakte Hochmoor Europas und dessen Wiedervernässung, die riesige Mengen CO₂ bindet, näher bringen. Das Land hatte dafür im Juni 2021 einen Zuschuss von rund 890.000 Euro zugesagt, die Hälfte der damals geschätzten Kosten.

In Bad Wurzach liegen die Pläne auf Eis

Doch wegen immer neuer Auflagen verzögerten sich die Planungen, und mittlerweile werden die Kosten von der Stadt auf 2,7 Millionen Euro geschätzt. Daher verzichtete sie auf die bereits bewilligte Förderung und hat einen neuen Antrag gestellt. Aufgrund neuer Förderrichtlinien könnte der Landeszuschuss nun 60 Prozent betragen, also rund 1,7 Millionen. Der städtische Eigenanteil von dann 1,1 Millionen Euro ist über Umwege auch großteils vom Land finanziert. Das kaufte nämlich Ende 2020 der Stadt einen Teil des Wurzacher Rieds für 816.000 Euro ab.

Auch in Wangen waren die Kosten während der rund anderthalbjährigen Diskussionsphase gestiegen. Die Stadt hatte die Pläne deshalb vor der entscheidenden Gemeinderatssitzung im vergangenen Mai abgespeckt: Statt 30 Meter wird der Turm nur noch 22 Meter Meter hoch sein. Dennoch ist man inzwischen bei 2,2 Millionen Euro angelangt, wie im Haushaltsplan für das laufende Jahr nachzulesen ist.

„Steuerzahler begleicht Rechnung“

Wie in Bad Wurzach gab und gibt es auch in Wangen kritische Stimmen im Rat und aus der Bevölkerung - nicht nur wegen des Geldes. Auf der einen Seite sind es zum Beispiel Naturschutzgründe, auf der anderen geht es etwa ums Landschaftsbild.

Der Bund der Steuerzahler hat indes vor allem die Ausgaben im Blick. Durch die üppigen Zuschüsse sorge das Land bei den Kommunen für „Mitnahmeeffekte“ und zieht daraus eine Schlussfolgerung: „Die Rechnung müssen die Steuerzahler begleichen.“ Ein Aspekt, der übrigens schon in der Wangener Turmdebatte anklang. Da hatte SPD-Fraktionschef Alwin Burth sinngemäß gesagt: Auch Fördergelder seien Steuergelder. Die Hoffnung beider Städte ist hingegen, dass sich die Türme durch viele (zusätzliche) Besucher in Teilen selbst finanzieren.

Darauf verweist auch Wangens OB Michael Lang. Auf die kritisierten Mitnahmeeffekte angesprochen, erklärte er am Dienstag zunächst: „Das macht jede Kommune.“ Zur Einnahmeseite sagte er: „Beim Aussichtsturm besteht durchaus ein wirtschaftliches Interesse, das ist nicht nur schönes Beiwerk.“

Wangen hofft auf guten Besuch und gute Zahlen

Denn der Rathauschef erwartet, dass wegen des inzwischen im Bau befindlichen Turms mehr Menschen die Gartenschau besuchen. „Nicht die Investition ist das wirtschaftliche Risiko bei einer Landesgartenschau, es sind die Besucherzahlen.“

100.000 Tagesgäste mehr oder weniger machten bei den Einnahmen einen Unterschied von plus oder minus 1,9 Millionen Euro aus (also fast die Gesamtkosten des Projekts) und würden darüber entscheiden, ob die Gartenschau ein wirtschaftlicher Erfolg wird. Auch nach Ende der Großveranstaltung sei der Turm für die Stadt ein wirtschaftlicher Faktor, wenn deshalb mehr Menschen deswegen in die Allgäustadt kommen und von dort die Weitsicht genießen wollten.

Treten diese Fälle ein, wäre zumindest einem weiteren Kritikpunkt des Steuerzahlerbundes der Wind aus den Segeln genommen: „Auch die Kommunen müssen sich die Frage gefallen lassen, ob sie sich solche Projekte eigentlich leisten können.“