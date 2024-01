Eine attraktive Fußgängerzone mit Aufenthaltsqualität und Flair, das wünschen sich alle Händler, die schwäbische.de jüngst gefragt hat, was die Innenstadt von Wangen attraktiver machen könnte. Dazu könne – so hört man immer wieder – auch eine Verringerung beziehungsweise Verlangsamung des Individualverkehrs in der Innenstadt gehören. Vor allem der Parksuchverkehr müsse verringert und besser gelenkt werden.

Lokaler Lieferdienst als Idee

Die Fußgängerzone sollte möglichst ideal an naheliegende und kostengünstige Parkplätze angebunden sein, denn, so Simon Bittel von der gleichnamigen Parfümeriekette: „Unsere Kunden kommen aus dem Umfeld von Wangen und haben häufig keinen Bus vor der Haustüre.“

Simon Bittel: Jungunternehmer, die Läden aufmachen, die es nicht überall gibt, verleihen einer Stadt ein besonderes Einkaufs-Flair. (Foto: privat )

Ohne Auto sei es oft sehr umständlich und zeitaufwändig, die Innenstadt zu erreichen. Daraus folgert Bittel, der im vergangenen Jahr bei einer CDU-Veranstaltung die Ergebnisse einer Kundenbefragung zu diesem Thema vorgestellt hatte:

Je größer die Hindernisse, um das Ziel zu erreichen, desto eher gehe ich nicht hin. Simon Bittel

Sebastian Scherer, Besitzer eines Bettenhauses mit mehreren Niederlassungen, ergänzt: „Wenn die Läden nicht mehr so komfortabel erreichbar sind, bedarf es besonderer Services, die die Attraktivität Wangens für die potenziellen Kunden erhöhen.“

Sebastian Scherer: Damit der Handel in der Altstadt überleben kann, braucht es auch Anlässe für die Bürger. Deshalb braucht die Innenstadt zum Beispiel auch Ärzte, Apotheken, Banken und Ämter. (Foto: Tanja Ruetz )

„Hier könnte ein individueller, lokaler Lieferdienst sinnvoll sein, der zum Beispiel schnell Ware an den weiter außerhalb liegenden Parkplatz liefert - oder direkt nach Hause.“ Gerade hierfür wäre Unterstützung durch die Stadt wünschenswert, insbesondere durch Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Warenumschlag und die Lagerung.

Keine Konkurrenz unter den Lokalen

Sehr offen zeigte man sich für einen neuen „Wangener Weg“, wie ihn Christian Hörmann, Chef des Münchener Beratungsunternehmens Cima, zuletzt im Wangener Stadtparlament vorgeschlagen hatte. Hintergrund dessen ist ein neues Innenstadtkonzept, das der Gemeinderat seinerzeit auf den Weg gebracht hatte. So betonte Marlene Rampp, Co-Geschäftsführerin beim Fidelisbäck:

Je mehr die Stadt lebt, desto besser für alle. Wenn die Menschen gerne in der Stadt sind, dann ist das gut für Handel und Gastronomie. Deshalb freuen wir uns über jedes Lokal in Wangen - da gibt es keine Konkurrenz. Marlene Rampp

Von einer attraktiven Stadt mit einer bunten Angebotsmischung profitierten alle.

Und Sebastian Scherer, der auch Vorsitzender der FDP im Württembergischen Allgäu ist, ergänzt: „In den nächsten Jahren wird es nicht nur entscheidend darauf ankommen, die Aufenthaltsqualität spürbar zu verbessern, sondern auch die Lebensqualität der Bewohner - denn eine nicht bewohnte und belebte Stadt verkommt zur Kulisse und das macht über kurz oder lang den Standort kaputt.“

Ist die Altstadtsatzung ein Hindernis?

Dem kann Spielwarenhändler Benjamin Rupp nur zustimmen und plädiert dafür, bei der Sanierung in der Altstadt großzügiger zu sein, damit die Altstadt wieder ein zentraler (Wohn-)Ort für die Menschen wird.

Bernhard Rupp: Auch wer in der Altstadt wohnt, freut sich über attraktives Wohnen, über eine helle Wohnung mit großen Dachfenstern und Balkonen. (Foto: privat )

„Auch wer in der Altstadt wohnt, freut sich über attraktives Wohnen, über eine helle Wohnung mit großen Dachfenstern und Balkonen - und gegebenenfalls auch einem Stellplatz“ Da könne die Altstadtsatzung aktuell noch ein Hindernis sein.

Scherer ist sich sicher, dass Wangen mit seinem äußerst attraktiven historischen Stadtbild auch in zehn bis fünfzehn Jahren noch Touristen anzieht - aber: „Die spannende Frage wird sein, inwieweit der Handel hierbei noch eine Rolle spielen wird.“ Damit die Geschäfte in der Altstadt überleben können, braucht es nach seiner Auffassung auch Anlässe für die Bürger, in die Stadt zu kommen: „Neben Gaststätten und attraktivem Handel müssen deshalb zum Beispiel Ärzte, Apotheken, Banken und Ämter in der Innenstadt verbleiben.“ Eine weitere Abwanderung nach draußen an die Peripherie - egal in welchem Sektor - schade nachhaltig dem Standort Altstadt.

Stadt könnte Jungunternehmer unterstützen

Simon Bittel und sein Team der Parfümerie könnten sich daher gut vorstellen, Läden mit innovativen und besonderen Konzepten in die Stadt zu locken: „Jungunternehmer, die Läden aufmachen, die es nicht überall gibt, verleihen einer Stadt ein besonderes Einkaufs-Flair, machen sie besonders.“ Hier könnte die Stadt unterstützend einspringen und den jungen Menschen, die zwar gerne was ausprobieren, aber das finanzielle Risiko nicht alleine stemmen können, durch Gründerdarlehen unter die Arme greifen.

Dem stimmt auch Sebastian Scherer zu: „Anbieter mit beratungsintensiven Artikeln, Handwerker, die individuelle Produkte und Dienstleistungen herstellen oder anbieten, haben sicher die größten Chancen auch in 15 Jahren noch ‚im Städtle‘ aktiv und erfolgreich zu sein. Dazu muss sich auch der Händler selbst bewegen und sein Sortiment klug anpassen.“

Kritik an Aufstellung des Weihnachtsmarkts

Die Aufenthaltsqualität verbessern könnte zum Beispiel im immer heißer werdenden Sommer mehr Schatten und mehr Grün im öffentlichen Raum. Überdenken würde Benjamin Rupp vom gleichnamigen Leder- und Spielwarenhaus auch die Konzeption des Weihnachtsmarktes: „So gelungen die Weihnachtspyramide ist - sie ist zu weit abseits und die Stände sind zu weit auseinandergezogen.“

Etwas Besonderes schlägt Benjamin Rupp außerdem vor: eine Umnutzung des Hinderofenhauses. Er fragt: „Brauchen wir an einem so zentralen Ort wirklich Büros für Behörden? Eine Galerie, ein Museum oder Ähnliches in den oberen Stockwerken wäre ein zentraler Magnet für junge Menschen und Touristen und somit neuen Kunden.“

„Viel wird an den Händlern selbst hängen“

Abgerundet werden sollte das Kauferlebnis nach Vorstellung von Sebastian Scherer mit einem gemeinsamen, flächig etablierten Kundenbindungssystem. In der aktuellen Situation, in der manche Kollegen statt der Wangener Punkte lieber ihr eigenes System verwenden wollen, schlägt er vor, „mehrgleisig“ zu fahren: „Nicht alle Kunden wollen eine Kundenkarte, mit der sie ihr Einkaufsverhalten preisgeben.“

Aber die Geschäftsleute waren bei der Befragung durch schwäbische.de auch durchaus selbstkritisch. So hob Sebastian Scherer hervor: „Schlussendlich wird viel an den Händlern selbst hängen, ob und wie sich der Handel in Zukunft aufstellt. In Zeiten knapp werdender Ressourcen - wie Kapital und Personal - könnte es durchaus Sinn machen, dass sich Händler in Kooperationen über verschiedene Felder hinweg verständigen.“

Hilft die Landesgartenschau der Kernstadt?

Ob das in Form loser Verbünde über Straßenzüge hinweg oder in Form von Vereinen besser funktioniert, müsse sich zeigen. Er hat auch Vorschläge: „So könnte das von IT-Infrastruktur, über Telefonanlagen, Dienstleistungsverträgen für Lohn- und Gehaltsabrechnungen bis hin zum gemeinsam verwendeten Personal reichen.“

Marlene Rampp: Ganz wichtig erscheint ihr, dass die Stadt in die Landesgartenschau einbezogen wird und nicht nur als Anhängsel am Rande bleibt. (Foto: privat )

Von den Einzelhändlern gab es auch Lob für die Stadt. So meinte Marlene Rampp: „Ich denke, dass durch die ganzen Umbaumaßnahmen für die Landesgartenschau sehr viel getan wird, um die Stadt attraktiver zu machen.“ Ganz wichtig erscheint ihr, dass der Kern Wangens in die Großveranstaltung einbezogen wird und nicht nur Anhängsel am Rande bleibt. Und sie freut sich besonders, dass durch die Freigabe der Herfatzer Brücke wieder ein direkter Weg in die Stadt führt.