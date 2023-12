Starkes Ergebnis zum Ende der Jugendkarriere

Annika Späth vom Sportverein Primisweiler hat ihre Badminton-Jugendkarriere mit einer Topplatzierung bei den deutschen Meisterschaften in der Altersklasse U19 in Gera beendet. Die Allgäuerin wurde sowohl im Einzel als auch im Doppel Fünfte. Die nächste Meisterschaft steht schon bevor.

Die Badminton-Jugendelite von Deutschland traf sich in Gera zu den deutschen Meisterschaften. Im Team Baden-Württemberg ging Annika Späth vom SV Primisweiler in der Altersklasse U19 in den Disziplinen Einzel und Doppel an den Start. Im Viertelfinale musste sie sich in der Einzeldisziplin gegen Selin Hübsch (TV Refrath) geschlagen geben. Gegen die Spielerin der Jugendnationalmannschaft zeigte die Sportlerin des SV Primisweiler laut Mitteilung ihr ganzes Können, unterlag jedoch mit 11:21 und 16:21 Punkten und wurde so Fünfte.

Die gleiche Platzierung erreichte sie in der Doppeldisziplin mit ihrer Partnerin Esin Habiboglou (SG Schorndorf).

An diesem Wochenende steht schon das erste Turnier in der Altersklasse O19 auf dem Turnierplan von Annika späth. In Schorndorf sind die baden-württembergischen Meisterschaften der Altersklasse U19, bei denen Annika in allen drei Disziplinen (Einzel, Doppel und Mixed) an den Start gehen wird.