Starke zweite Halbzeit bringt der MTG Wangen den Sieg

Beim Mitaufsteiger aus der Verbandsliga, dem SV Kornwestheim, haben die Handballerinnen der MTG Wangen mit 35:30 (18:18) gewonnen. Vor allem in der zweiten Halbzeit waren die Allgäuerinnen die bessere Mannschaft.

Sehr ausgeglichen gestalteten sich die ersten Minuten des Spiels. Mit einer offensiven Abwehr wollte die MTG die Gastgeberinnen verunsichern und die Rückraumwürfe verhindern. Allerdings nutzte Kornwestheim dies stellenweise sehr gut aus, die gegnerische Kreisläuferin trug sich immer wieder in die Torschützenliste ein. Im Angriffsspiel schaffte die MTG durch viel Bewegung große Lücken, die passive Abwehr der Heimmannschaft nutzte die wurftgewaltige Janika Schwanninger aus dem Rückraum aus. Kein Team konnte sich auf mehr als zwei Tore absetzen und es dauerte auch nie lange, bis wieder der Ausgleichstreffer erzielt wurde.

In der letzten Viertelstunde lässt Wangen nichts mehr anbrennen

Nach der Halbzeit wollte die MTG noch mal richtig Gas geben. Durch zwei schnelle Tore hieß es auch schnell 20:18 für Wangen. Doch Kornwestheim gelang bereits zwei Minuten später der Ausgleichstreffer zum 20:20. Die MTG hatte die Abwehr auf eine defensive 6:0-Formation umgestellt und hatte so den SV viel besser im Griff. Bis zur 43. Minute warf sich die MTG einen Drei-Tore-Vorsprung heraus. Ab diesem Zeitpunkt gab Wangen das Zepter nicht mehr aus der Hand. In der 50. Minute hatte sich das Team von Trainer Christoph Hörmann auf 30:24 abgesetzt. Kornwestheim kam zwar noch auf 28:31 heran, doch die MTG bewies einen kühlen Kopf und ließ keine Spannung mehr aufkommen. „Obwohl wir extrem oft in Unterzahl spielen mussten, waren wir diszipliniert und geduldig“, meinte Hörmann. „Wir haben auch wieder eine gute Abwehr gestellt und verdient gewonnen.“

MTG: Schweizer; Schwanninger (11/2), Karpf, Walser (2), Becker (3), Zeiske, N. Schirnik (4), L. Schirnik (5), Aumann (10), Gauß, Schmid.