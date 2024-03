Stand-up-Kabarett mit Götz Frittrang

Am Samstag, 9. März, tritt der Kabarettist Götz Frittrang nach 2021 zum zweiten Mal in der Reihe Joy Kleinkunst auf. Sein Programm Götzendämmerung beginnt um 20 Uhr in der Häge-Schmiede, wie die Stadt in einer Pressemitteilung vermeldete.

Laut Veranstalter erlebt das Publikum über zwei Stunden Wanderungen durch das Gehirn eines ungehemmten Durchschnittsdeutschen, bei dem sich die Besucher immer wieder selbst erkennen.

Götz Frittrang sammelte erste Bühnenerfahrungen als Moderator des Bamberger Poetry Slam und wechselte dann als Organisator und ständiger Teilnehmer der Bamberger Comedy Lounge in sein jetziges Tätigkeitsfeld. Er wurde seitdem mit zahlreichen Kabarettpreisen ausgezeichnet, zuletzt 2022 mit dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg.

Karten gibt es im Gästeamt Wangen, Telefon 07522/74211 oder [email protected]), online unter www.reservix.de und an der Abendkasse ab 19 Uhr. Schülerinnen und Schüler erhalten ab 15 Minuten vor Beginn Karten für vier Euro.